Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Vanderhall μόλις κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο που είναι διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει στην αγορά. Με το όνομα Brawley GTS, αυτό το πλήρως ηλεκτρικό εκτός δρόμου σκληροτράχηλο όχημα, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και οι παραδόσεις σε πελάτες μόλις ξεκίνησαν.

Το Brawley παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2021 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα παιχνίδι φτιαγμένο αποκλειστικά για off road μονοπάτια, μιας και δεν μπορεί να οδηγηθεί στο δρόμο. Έχει ορισμένα προφανή στοιχεία εμπνευσμένα από το Jeep Wrangler, κυρίως την μπροστινή μάσκα και τους κυκλικούς προβολείς. Ωστόσο, ως επί το πλείστον, φαίνεται μοναδικό και είναι ένα δίθυρο μοντέλο που θα πρέπει να το καθιστά ιδανικό για στενά off road μονοπάτια.

Από κάτω, η Vanderhall έχει εξοπλίσει το Brawley GTS με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 40 kWh που τροφοδοτεί τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό. Η συνδυασμένη ισχύς ανέρχεται σε 404 ίππους και 650 Nm ροπής, στοιχεία που υπόσχονται ζωηρή απόδοση σε δύσκολες επιφάνειες.

Δεδομένου του μικρού μεγέθους της διαθέσιμης μπαταρίας, καθώς και της ισχύος που προσφέρει, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αυτονομία οδήγησης του Brawley δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Στην πραγματικότητα, η Vanderhall λέει ότι μπορεί να διανύσει μόλις 250 χλμ. με μία φόρτιση, επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με το να ταξιδεύουν πολύ μακριά σε σημεία χωρίς πρόσβαση σε φορτιστή.

Παρά το μικρό μέγεθός του, το εκτός δρόμου όχημα προσφέρει θέσεις για τέσσερα άτομα και φαίνεται άρτια εξοπλισμένο, με άφθονο δέρμα σε όλη την καμπίνα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι τα μεγάλα γυάλινα παράθυρα που είναι ενσωματωμένα στα πάνελ των θυρών.

Οι αγοραστές που θέλουν να παραλάβουν τα κλειδιά ενός, θα πρέπει να αποχωριστούν τουλάχιστον 49.950 δολάρια. Θα τα δίνατε;