Όταν ένας πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει όσο χρειαστεί, τα όρια της λογικής πολλές φορές… εξαφανίζονται. Η Hennessey αποκάλυψε μερικά από τα πιο παράξενα αιτήματα που έχει δεχθεί από εκατομμυριούχους πελάτες της και ορισμένα από αυτά ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Στον κόσμο των hypercars και των αυτοκινήτων με τετραψήφιους αριθμούς ίππων, οι κατασκευαστές δεν καλούνται μόνο να δημιουργήσουν ταχύτερα και ισχυρότερα μοντέλα. Συχνά πρέπει να ικανοποιήσουν και απαιτήσεις πελατών που δύσκολα θα περνούσαν από το μυαλό ενός κοινού οδηγού. Ο ιδρυτής της Hennessey Performance, John Hennessey, αποκάλυψε πρόσφατα μερικές από τις πιο απίθανες παραγγελίες που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας πως όταν τα χρήματα δεν αποτελούν περιορισμό, η φαντασία ορισμένων αγοραστών πραγματικά δεν έχει όρια.

Από θήκες όπλων μέχρι… καφετιέρες

Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα αιτήματα που έχουν φτάσει στα γραφεία της αμερικανικής εταιρείας ήταν η ενσωμάτωση ειδικών αποθηκευτικών χώρων για όπλα (μάλιστα για συγκεκριμένο μοντέλο όπλου), εξατομικευμένες καμπίνες με υλικά που σπάνια συναντώνται στην αυτοκινητοβιομηχανία όπως, αλλά και εξοπλισμός που καμία σχέση δεν έχει με ένα αυτοκίνητο επιδόσεων όπως ειδική θέση πούρων και γαντιών για golf.

Ο John Hennessey δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι αστείο. Φτιάξαμε ένα αυτοκίνητο για έναν πελάτη από το Μεξικό (δεν θα το ξανακάνουμε, γιατί η διαδικασία ήταν εξαιρετικά περίπλοκη) αλλά εκείνος ήθελε τα μεταλλικά μέρη να είναι από χρυσό. Εμείς προτείναμ να χρησιμοποιήσουμε φύλλα χρυσού αλλά εκείνος επέμενε πως ήθελε κανονικό χρυσό… Έτσι, οι αεραγωγοί στο κάλυμμα του κινητήρα του είναι φτιαγμένοι από πραγματικό χρυσό». Φυσικά, υπάρχει λόγος που ο πραγματικός χρυσός δεν συνηθίζεται στα πολυτελή αυτοκίνητα. Όπως εξηγεί ο Malinick: «Ο χρυσός είναι πολύ μαλακός… Αν επιχειρήσεις να καθαρίσεις ένα κομμάτι από πραγματικό χρυσό, προκύπτουν προβλήματα. Γι’ αυτό δεν θα το ξανακάνουμε».

Ορισμένοι πελάτες ζήτησαν ακόμη και την τοποθέτηση εξοπλισμού που θα μετέτρεπε το αυτοκίνητό τους σε… κινούμενο σαλόνι με ειδικές πολυθρόνες και ανέσεις σπιτιού όπως καφετιέρα, αποδεικνύοντας ότι για κάποιους η αποκλειστικότητα δεν μετριέται μόνο σε ίππους ή επιδόσεις.

Δεν λέει πάντα «ναι»

Παρά το γεγονός ότι η Hennessey ειδικεύεται στις εξατομικευμένες κατασκευές, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμη και η ίδια αναγκάζεται να αρνηθεί. Όπως εξήγησε ο John Hennessey, ορισμένες απαιτήσεις κρίνονται τεχνικά ανέφικτες, ενώ άλλες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη συνολική φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Με απλά λόγια, ακόμη και όταν ο πελάτης διαθέτει… λευκή επιταγή, υπάρχουν όρια που η εταιρεία δεν είναι διατεθειμένη να ξεπεράσει ώστε φυσικά να μην επηρεάσει το αποτέλεσμα και τη φήμη των μοντέλων της.

Η εξατομίκευση έχει γίνει η νέα πολυτέλεια

Τα τελευταία χρόνια οι αγοραστές πανάκριβων supercars και hypercars δεν αναζητούν απλώς ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Θέλουν ένα μοντέλο που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο. Για αυτό και οι εταιρείες προσφέρουν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, από μοναδικές αποχρώσεις βαφής και ειδικά δέρματα μέχρι αποκλειστικές λεπτομέρειες που δημιουργούνται αποκλειστικά για έναν μόνο πελάτη.