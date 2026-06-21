Μια δικαστική απόφαση-σταθμός εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όταν δικαστήριο στη Φλόριντα επιδίκασε αποζημίωση ύψους 603 εκατ. δολαρίων στην οικογένεια μιας 22χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της από ελαττωματικό αερόσακο που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της.

Η υπόθεση αφορά την Destiny Byassee, η οποία σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 2023 έπειτα από τροχαίο μικρής έντασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο αερόσακος που βρισκόταν στο όχημα δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν. Αντί να προστατεύσει την οδηγό, εξερράγη εκτοξεύοντας μεταλλικά θραύσματα μέσα στην καμπίνα, με ένα από αυτά να τη χτυπά στον λαιμό προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της (από ακατάσχετη αιμορραγία).

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, το αυτοκίνητο είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε άλλο ατύχημα, κατά το οποίο είχαν ενεργοποιηθεί οι εργοστασιακοί αερόσακοι. Κατά την επισκευή του οχήματος, τοποθετήθηκαν παράνομα και μη πιστοποιημένα ανταλλακτικά κινεζικής προέλευσης, χωρίς η ιδιοκτήτρια να γνωρίζει ότι στο όχημά της είχε εγκατασταθεί ένας πλαστός αερόσακος.

Το δικαστήριο της κομητείας Broward στη Φλόριντα επιδίκασε συνολικά 603 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 243 εκατ. αφορούν αποζημίωση και τα υπόλοιπα 360 εκατ. επιβλήθηκαν ως ποινικές αποζημιώσεις προς την κινεζική εταιρεία DTN, η οποία φέρεται να κατασκεύασε τον συγκεκριμένο αερόσακο. Η εταιρεία αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο δεν παρέστη καν στη δίκη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αμερικανικές αρχές, καθώς η αμερικανική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) έχει συνδέσει παρόμοιους παράνομους αερόσακους της ίδιας εταιρείας με τουλάχιστον 10 θανάτους και αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τη σημασία χρήσης γνήσιων ή πιστοποιημένων ανταλλακτικών ασφαλείας κατά την επισκευή ενός οχήματος. Ειδικά σε συστήματα όπως οι αερόσακοι, οποιαδήποτε παρέμβαση με αμφιβόλου ποιότητας εξαρτήματα μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.