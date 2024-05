Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί το Χόλυγουντ να μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες και ακριβές παραγωγές, όμως η ταινία που ετοιμάζει με τον Brad Pitt για τη Formula 1, έχει ήδη συγκαταλεχτεί ανάμεσα στις ακριβότερες όλων των εποχών.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, ο προϋπολογισμός της ταινίας έχει ξεπεράσει τα 300 εκατ. δολάρια, όντας πλέον ανάμεσα στις 10 ακριβότερες στην ιστορία.

Η ταινία F1, που δεν έχει ακόμη τίτλο, είναι παραγωγή της Apple και πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ ως συνταξιούχος οδηγός, ο οποίος καλείται να επιστρέψει στο άθλημα προκειμένου να καθοδηγήσει ένα νεαρό φαινόμενο. Εκτός όμως από τον Pitt, δεν υπάρχουν πολλά μεγάλα ονόματα για να προσελκύσουν τους θεατές, εκτός από τον σκηνοθέτη της, Joseph Kosinski, του οποίου η τελευταία ταινία ήταν το Top Gun: Maverick.

