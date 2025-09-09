Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ford γεννήθηκε, σφυρηλατήθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται έχοντας πάντα στο μυαλό της τους αγώνες. Μάλιστα το 1901, ο Χένρι Φορντ, οδήγησε ένα αυτοκίνητο που κατασκεύασε ο ίδιος και ονομαζόταν «Sweepstakes» σε έναν αγώνα δρόμου εναντίον του πιο διάσημου τότε οδηγού στην Αμερική. Ο ίδιος δεν ήταν οδηγός αγώνων αλλά έπρεπε να κερδίσει. Αν έχανε εκείνη την ημέρα, η Ford Motor Company μπορεί να μην υπήρχε σήμερα.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία δηλώνει πως ήρθε η ώρα για μία σελίδα στο αγωνιστικό της τμήμα και το κάνει με κάθε επισημότητα.

Αρχικά αλλάζει η ονομασία από Ford Performance σε Ford Racing δηλώνοντας πιο έτοιμη από ποτέ να ανταγωνιστεί στα πλέον απαιτητικά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο αλλά και μέσω της εμπειρίας της αυτής, να κάνει τα καθημερινά αυτοκίνητα, ακόμα καλύτερα.

Υπό την παγκόσμια σημαία της Ford Racing, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της εταιρία θα αναπτύξουν τα αυτοκίνητα δρόμου υψηλών επιδόσεων παράλληλα με τα αγωνιστικά. Η τεχνολογία που θα επιβιώσει από το Baja 1000 θα βρίσκεται στο DNA του επόμενου F-150 Raptor. Τα αεροδυναμικά μαθήματα που θα έρθουν από την Daytona και το Le Mans θα ενσωματωθούν στο αμάξωμα της επόμενης Mustang.

Το πρώτο όχημα παραγωγής που γεννήθηκε από αυτή τη νέα νοοτροπία της Ford Racing θα κάνει το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο.

Εκτός από το νέο σήμα και τη νέα ονομασία, η Ford έκανε και την απόλυτη μεταγραφή. Έχρισε ως πρεσβευτή της Ford Racing τον πρώην πιλότο της F1, Daniel Ricciardo. Ο ίδιος ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε “Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για όλες τις καταπληκτικές διαδρομές που έχουμε μπροστά μας με τη Ford και για όλα τα απίστευτα έργα που έχει στα σκαριά η Ford Racing. Από την F1 μέχρι το Ντακάρ και από το Λε Μαν μέχρι το Μπάθερστ, λίγες εταιρείες έχουν ασχοληθεί με αυτό για τόσο καιρό όσο η Ford. Από ό,τι έχω δει, έχουμε ένα απίστευτο μέλλον μπροστά μας και είμαι πολύ περήφανος που συμμετέχω στην πιο μεγάλη ομάδα”.