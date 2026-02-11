Η Ford αναβαθμίζει το Kuga, φέρνοντας για πρώτη φορά στο δημοφιλές οικογενειακό SUV την τεχνολογία BlueCruise, το προηγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης που επιτρέπει hands-free κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, με τα μάτια του οδηγού όμως πάντα στον δρόμο.

Το BlueCruise αποτέλεσε το πρώτο σύστημα αυτού του είδους που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη, όταν έκανε το ντεμπούτο του στη Mustang Mach-E το 2023, και σήμερα είναι το πιο διαδεδομένο “hands-off, eyes-on” σύστημα υποβοήθησης οδηγού στη γηραιά ήπειρο. Με την ένταξή του στο Kuga, η Ford ανοίγει την πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Από τον Απρίλιο, το BlueCruise θα ενσωματώνεται στο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) του Kuga και λειτουργεί σε ειδικά χαρτογραφημένες Blue Zones, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 95% του ευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητοδρόμων σε 16 χώρες. Εκεί, ο οδηγός μπορεί να αφαιρέσει τα χέρια του από το τιμόνι, με το σύστημα να αναλαμβάνει διεύθυνση, επιτάχυνση, πέδηση και διατήρηση λωρίδας, ακόμη και σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας.

Η τεχνολογία βασίζεται στο Intelligent Adaptive Cruise Control, διατηρεί ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την κόπωση του οδηγού σε καθημερινές μετακινήσεις αλλά και σε μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, συνεργάζεται με το SYNC 4 infotainment, το οποίο υποστηρίζει Alexa Built-in, ενώ για όσους ρυμουλκούν, το Kuga προσφέρει και Trailer Tow Navigation, υπολογίζοντας διαδρομές με βάση το μέγεθος και το βάρος του τρέιλερ.

Η Ford δίνει έμφαση και στην ευελιξία πρόσβασης στο BlueCruise. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν εφάπαξ αγορά, που ξεκλειδώνει τη λειτουργία χωρίς μελλοντικές χρεώσεις, ή μηνιαία και ετήσια συνδρομή, ιδανική για όσους χρειάζονται hands-free οδήγηση σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως καλοκαιρινά ταξίδια ή επαγγελματικές μετακινήσεις. Όλα τα συμβατά Kuga συνοδεύονται από δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών.

Το BlueCruise διατίθεται σε Kuga με αυτόματο κιβώτιο, ως μέρος του Driver Assistance Pack, το οποίο είναι στάνταρ στις εκδόσεις ST-Line X και Active X, ενώ προσφέρεται προαιρετικά στις Titanium και ST-Line. Η γκάμα κινητήρων παραμένει πλήρης, με επιλογές plug-in hybrid, full hybrid και EcoBoost βενζίνης, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης.

Παράλληλα, το ανανεωμένο Kuga ανεβάζει επίπεδο και στον τομέα της ψυχαγωγίας. Το B&O Premium Audio System αναβαθμίζεται από 575 σε 700 Watt, με νέα woofers στις εμπρός πόρτες και ξεχωριστά tweeters, προσφέροντας καθαρότερη και πιο δυναμική αναπαραγωγή ήχου ακόμη και σε υψηλές εντάσεις. Επιπλέον, η νέα επιλογή Premium Connectivity δίνει πρόσβαση σε streaming υπηρεσίες, παιχνίδια και ακόμη και karaoke, απευθείας μέσω του SYNC 4.

Με το BlueCruise, το Ford Kuga περνά σε μια νέα εποχή, φέρνοντας τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε πιο ακριβές κατηγορίες, σε ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της ευρωπαϊκής αγοράς.