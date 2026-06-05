Η Ferrari Purosangue αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ η ιταλική εταιρεία και επειδή ήταν το πρώτο SUV στην ιστορία της, έκανε τα πάντα για να την κάνει όσο πιο sport γίνεται.

Αυτό το κατάφερε χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα ανάρτησης που χρησιμοποιεί το μοντέλο. Σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως, η αντικατάσταση ενός μόνο αμορτισέρ μπορεί να κοστίσει πάνω από 14.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται εργατικά και λοιπές χρεώσεις.

Η τεχνολογία που κάνει τη διαφορά

Η Purosangue δεν χρησιμοποιεί μια συμβατική ανάρτηση. Η Ferrari συνεργάστηκε με την καναδική Multimatic για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου ενεργού συστήματος ανάρτησης, το οποίο ελέγχει ηλεκτρονικά τις κινήσεις του αμαξώματος και περιορίζει σημαντικά τις κλίσεις στις στροφές.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα F.A.S.T. (Ferrari Active Suspension Technology) που διαθέτει η Ferrari Purosangue, αντί για τις κλασικές αντιστρεπτικές δοκούς, χρησιμοποιεί ενεργά αμορτισέρ με ηλεκτροκινητήρες 48V που ελέγχουν κάθε τροχό ξεχωριστά, εξαλείφοντας εντελώς τις κλίσεις του αμαξώματος. Μοτέρ 48V ρυθμίζουν τις αναρτήσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου (0,05), εφαρμόζοντας δύναμη για να κρατούν το αμάξωμα επίπεδο ενώ ρυθμίζουν και το φορτίο που δέχεται κάθε ελαστικό ξεχωριστά, βελτιώνοντας το κράτημα και την ποιότητα κύλισης

Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, το μοντέλο καταφέρνει να προσφέρει οδική συμπεριφορά που θυμίζει σπορ coupe παρά ένα μεγάλο πολυτελές SUV.

Το τίμημα της τεχνολογίας

Βέβαια, η προηγμένη τεχνολογία έχει και το αντίστοιχο κόστος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ένα μόνο αμορτισέρ του συστήματος μπορεί να ξεπεράσει τα 14.000 ευρώ ως ανταλλακτικό. Αν χρειαστεί αντικατάσταση περισσότερων εξαρτημάτων της ανάρτησης, ο λογαριασμός μπορεί να εκτοξευθεί σε επίπεδα που για τους περισσότερους οδηγούς μοιάζουν αδιανόητα.

Η άλλη όψη της υπερπολυτέλειας

Η Ferrari Purosangue διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6.5λτ. απόδοσης 735 ίππων και 716 Nm ροπής ενώ εξοπλίζεται επίσης με αυτόματο 8άρι κιβώτιο. Είναι τετρακίνητη, με τελική ταχύτητα στα 312χλμ./ώρα και 0-100 σε 3.3 δευτ. Ζυγίζει 2.033 κιλά.

Για τους αγοραστές ενός μοντέλου που κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ όπως η Purosangue των 400.000 ευρώ, ίσως ένα ανταλλακτικό πέντε ψηφίων να μην αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Για τον υπόλοιπο κόσμο όμως, το γεγονός ότι ένα μόνο αμορτισέρ μπορεί να κοστίζει πάνω από 14.000 ευρώ, αρκεί για να αντιληφθεί κανείς πόσο ακριβή μπορεί να γίνει η κατοχή μιας σύγχρονης Ferrari εκτός εγγύησης.