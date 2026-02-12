Η Ferrari επιβραβεύει τους υπαλλήλους της με ένα ιστορικό μπόνους παραγωγικότητας, μετά από μια ακόμη χρονιά ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ιταλική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι περίπου 5.000 εργαζόμενοι στην Ιταλία θα λάβουν μπόνους έως 14.900 ευρώ, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του συστήματος παροχών της μάρκας.

Το 2025 ήταν μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για την Ferrari, η οποία έκλεισε το έτος με έσοδα 7,14 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 7% σε σχέση με το 2024, με το κέρδος για το έτος να αγγίζει τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε όρους πωλήσεων αυτοκινήτων, η Ferrari παραμένει προσηλωμένη στην στρατηγική της ποιότητας έναντι του όγκου των πωλήσεων, με μια εκλεκτική ομάδα μοντέλων που συνεχίζουν να έχουν υψηλό μέσο όρο τιμής πώλησης και ισχυρό περιθώριο κέρδους ανά όχημα.

Η απόφαση για το bonus έρχεται ως άμεση συνέπεια της ισχυρής επίδοσης της Ferrari στο οικονομικό έτος 2025, με την διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Benedetto Vigna να αναφέρει ότι η διάθεση των μπόνους αποτελεί «δίκαιη ανταμοιβή» για τη συλλογική συνεισφορά των εργαζομένων στα αποτελέσματα αυτά.

Η πρακτική των μπόνους δεν είναι νέα για τη Ferrari: και το 2024 είχε μοιράσει γενναιόδωρα μπόνους περίπου 14.400 ευρώ σε κάθε υπάλληλο, αντανακλώντας την αύξηση των κερδών και την υπέρβαση των οικονομικών στόχων.

Η αύξηση αυτή στα μπόνους δείχνει τη στρατηγική της Ferrari να μοιράζει μέρος της επιτυχίας με όλους τους συντελεστές της παραγωγής, όχι μόνο με τη διοίκηση ή τους μετόχους. Ταυτόχρονα, ενισχύει το προφίλ της ως εργοδότη που επιβραβεύει την απόδοση μέσα σε ένα ανταγωνιστικό κλάδο υψηλής τεχνολογίας και εμπορικής ζήτησης.