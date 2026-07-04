Μπορεί πολλοί να νοσταλγούν τα αυτοκίνητα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, θεωρώντας ότι ήταν πιο «γερά», επειδή κατασκευάζονταν από περισσότερο μέταλλο. Ένα νέο crash test, όμως, αποδεικνύει ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την έναρξη του αμερικάνικου οργανισμού δοκιμών πρόσκρουσης του Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), οι ειδικοί πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή δοκιμή. Έβαλαν ένα Chevrolet Blazer του 1996 να συγκρουστεί μετωπικά με το αντίστοιχο μοντέλο του 2026, σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα πραγματικό τροχαίο ατύχημα. Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με τα δύο SUV να κινούνται με περίπου 64 χλμ./ώρα σε μετωπική σύγκρουση, μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμές που χρησιμοποιεί το IIHS για την αξιολόγηση της παθητικής ασφάλειας.

Από τα πρώτα κιόλας χιλιοστά του δευτερολέπτου γίνεται εμφανές πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο εποχές. Στο Blazer του 1996, η καμπίνα παραμορφώνεται έντονα, η κολόνα του τιμονιού μετακινείται προς τον οδηγό, και ο χώρος επιβίωσης περιορίζεται δραματικά. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του IIHS, ένας πραγματικός οδηγός θα είχε υποστεί πολύ σοβαρούς ή ακόμη και θανατηφόρους τραυματισμούς.

Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στο σύγχρονο Blazer. Οι ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειας της σύγκρουσης, η καμπίνα παραμένει σχεδόν άθικτη και οι αερόσακοι λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο οδηγός του νέου μοντέλου, πιθανότατα θα έβγαινε από το όχημα, έχοντας μόνο ελαφρούς τραυματισμούς ή μώλωπες.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική απόδειξη της προόδου που έχει σημειωθεί στην αυτοκινητοβιομηχανία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Οι σύγχρονες δομές υψηλής αντοχής, οι πολλαπλοί αερόσακοι, οι προεντατήρες ζωνών ασφαλείας και τα εξελιγμένα συστήματα συγκράτησης των επιβατών έχουν αλλάξει ριζικά τις πιθανότητες επιβίωσης, σε ένα σοβαρό τροχαίο.

Παράλληλα, τα σημερινά αυτοκίνητα διαθέτουν και τεχνολογίες που πριν από 30 χρόνια απλώς δεν υπήρχαν. Συστήματα όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, η αναγνώριση πεζών και η ηλεκτρονική ευστάθεια (ESC) δεν προστατεύουν μόνο τη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά συμβάλλουν ώστε πολλές φορές το ατύχημα να αποφεύγεται εξαρχής.

Πάντως εάν υπάρχει ένα συμπέρασμα από αυτό το εντυπωσιακό crash test, είναι ότι η φράση «τα παλιά αυτοκίνητα ήταν πιο γερά», δεν σημαίνει απαραίτητα και «πιο ασφαλή».