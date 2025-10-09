Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πέρυσι, η Audi απέσυρε το A4 από τη γκάμα και τη θέση του πήρε το A5 Sportback, στο πλαίσιο ενός σχεδίου χρήσης μονών αριθμών για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και ζυγών αριθμών για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η Audi έκτοτε εγκατέλειψε αυτό το παράξενο σχέδιο ονομασίας, αλλά το A4 είχε πέσει ήδη “θύμα” του και είδε την έξοδο. Τώρα όμως, το A4 επιστρέφει… ως ηλεκτρικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner, δήλωσε ότι η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο A4 EV ως μέρος της «μεγαλύτερης αλλαγής στην ιστορία της εταιρείας». Ο Döllner έχει μιλήσει αρκετά ανοιχτά για το γεγονός ότι η Audi είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα. Το Concept C είναι η δήλωση προθέσεων της Audi, που προαναγγέλλει όχι μόνο ένα μελλοντικό ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο, αλλά και μια νέα κατεύθυνση για τη μάρκα.

Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε μερικά χρόνια για την επιστροφή του A4. Ο Döllner είπε ότι το A4 θα βασίζεται στην επερχόμενη πλατφόρμα Scalable Systems Platform (SSP) του ομίλου Volkswagen, η οποία δεν θα κυκλοφορήσει πριν από το 2028. Η πλατφόρμα SSP θα υποστηρίξει επίσης ένα ηλεκτρικό VW Golf, μεταξύ άλλων μοντέλων του ομίλου. Αυτή τη στιγμή, η Audi χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική Premium Platform Electric (PPE) που αναπτύχθηκε από κοινού με την Porsche για τα A6 και Q6 E-Tron, την πλατφόρμα MEB της VW για το Q4 E-Tron και την αρχιτεκτονική J1 της Porsche για το E-Tron GT.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Audi αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει απλώς την πλατφόρμα PPE για να κατασκευάσει ένα νέο A4, αλλά αντ’ αυτού περιμένει τη βελτιωμένη αρχιτεκτονική SSP. Αυτή η νέα πλατφόρμα θα είναι η πρώτη που θα αντικατοπτρίζει τη συνεργασία της VW με την Rivian για τη δημιουργία ενός οχήματος που βασίζεται σε λογισμικό, επομένως το A4 θα έχει πρωτόγνωρες δυνατότητες και χαρακτηριστικά.

Ο Döllner είπε ότι το A4 θα έχει σχεδιασμό εμπνευσμένο από το Concept C, επομένως θα πρέπει να φαίνεται αρκετά διαφορετικό από τα τρέχοντα ηλεκτρικά οχήματα της Audi, τα οποία, εκτός από το E-Tron GT, είναι αρκετά ήπια.

Το A4 ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Audi, καθώς πρωτοεμφανίστηκε το 1994 ως αντίπαλος της Σειράς 3/C-Class. Αντίθετα, το A5 είναι νεότερο, κάνοντας το ντεμπούτο του το 2007 ως δίθυρο κουπέ και τελικά αποκτώντας ένα τετράθυρο μοντέλο Sportback.

Η επιστροφή ενός πραγματικά ανταγωνιστικού A4 θα είναι μία από τις μεγάλες κινήσεις που ετοιμάζει η εταιρία.