Η Formula 1 και το νέο Audi RS 5 συναντώνται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σιγκαπούρη, σε ένα Grand Prix που έχει ξεχωριστή σημασία για τη γερμανική μάρκα. Η Audi θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε νυχτερινό αγώνα Formula 1, ενώ την ίδια στιγμή θα αξιοποιήσει το μεγάλο σκηνικό της Marina Bay για να παρουσιάσει στις διεθνείς αγορές το νέο RS 5, το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Audi Sport.

Sold out όλη η παραγωγή του 2026

Το νέο Audi RS 5 φαίνεται πως ξεκίνησε την εμπορική του πορεία πολύ δυναμικά. Η Audi αναφέρει ότι ολόκληρη η ετήσια παραγωγή του RS 5 για το 2026 έχει ήδη πουληθεί, ενώ οι παραγγελίες στην ευρωπαϊκή αγορά είναι σχεδόν διπλάσιες από τις αρχικές προβλέψεις της εταιρείας. Μετά την επιτυχία στην Ευρώπη, το μοντέλο περνά τώρα και στις αγορές εκτός Ευρώπης. Η αρχή γίνεται από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και άλλες αγορές. Το RS 5 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm.

639 ίπποι από plug-in hybrid σύστημα

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα σύστημα κίνησης που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός RS με την ηλεκτροκίνηση. Το νέο Audi RS 5 αποδίδει 639 ίππους, και αποτελεί το πρώτο μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Audi Sport με plug-in hybrid τεχνολογία. Η Audi διαθέτει το RS 5 τόσο ως Seda, όσο και ως Avant, ενώ το μοντέλο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας, υψηλές επιδόσεις και εξηλεκτρισμένη τεχνολογία.

RS 5 και Audi R26 στο ίδιο σκηνικό

Για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, η Audi δημιούργησε ένα ειδικό design που θα χρησιμοποιηθεί τόσο στο νέο RS 5 όσο και στα δύο μονοθέσια Audi R26 της ομάδας. Τα μονοθέσια των Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto θα εμφανιστούν στη Marina Bay με μία ειδική παραλλαγή της νέας απόχρωσης Titanium Silver Gray.

Η σχέση του νέου RS 5 με τη Formula 1 δεν περιορίζεται στην προβολή του μοντέλου.

Η Audi χρησιμοποιεί ήδη το RS 5 Sedan ως επίσημο αυτοκίνητο στο πρόγραμμα Hot Lap, στο οποίο επιλεγμένοι καλεσμένοι έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν την εμπειρία μιας αγωνιστικής πίστας από τη θέση του συνοδηγού, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς.