Η κινεζική αγορά αυτοκινήτου αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο «δείκτη» των παγκόσμιων εξελίξεων και το μοντέλο που βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των πωλήσεων δεν είναι κάποιο SUV ή πολυτελές sedan, αλλά ένα μικρό αμιγώς ηλεκτρικό hatchback. Πρόκειται για το Geely Galaxy Xingyuan, το οποίο στην Ευρώπη θα διατεθεί με την ονομασία Geely E2.

Το απόλυτο best seller της Κίνας

Το Geely E2 δεν είναι απλώς ακόμη ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στην Κίνα, όπου κυκλοφορεί και ως Galaxy Xingyuan, κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να αναδειχθεί στο αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά, αφήνοντας πίσω του τόσο ηλεκτρικά όσο και συμβατικά μοντέλα, σε μια αγορά που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις ετησίως. Για να καταλάβετε τα μεγέθη, το μοντέλο ξεπέρασε τις 500.000 πωλήσεων μέσα σε μόλις 14 μήνες κυκλοφορίας, με την επιτυχία του να αποδίδεται στον συνδυασμό προσιτής τιμής, σύγχρονης τεχνολογίας και πρακτικότητας, στοιχεία που το έχουν μετατρέψει σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Geely.

Σχεδιασμένο και για την Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή έκδοση διατηρεί τις βασικές προδιαγραφές του κινεζικού μοντέλου. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback μήκους 4.135 χιλιοστών, με μεταξόνιο 2.650 χιλιοστών, το οποίο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely. Στην ευρωπαϊκή αγορά θα εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 116 ίππων, ενώ θα είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες τεχνολογίας LFP, χωρητικότητας περίπου 30 kWh και 40 kWh.

Έως 410 χιλιόμετρα αυτονομίας

Ανάλογα με την έκδοση, το Geely E2 προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τα 410 χιλιόμετρα στον κινεζικό κύκλο CLTC, ενώ η μικρότερη μπαταρία εξασφαλίζει περίπου 310 χιλιόμετρα. Για τις ευρωπαϊκές εκδόσεις αναμένονται οι τελικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, η Geely δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρυχωρία της καμπίνας και στην πρακτικότητα, ώστε το μοντέλο να καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης στις ευρωπαϊκές πόλεις με πορτπαγκάζ 375λτ. και frunk 70λτ.

Και στην Ελλάδα

Η Geely βρίσκεται εδώ και καιρό στην ελληνική αγορά, τόσο με το αμιγώς EX5 όσο και με το PHEV SUV StarrayEM-i. Σύντομα στη γκάμα θα προστεθεί και το E2, ως η αστική, αμιγώς ηλεκτρική πρόταση. Αν διατηρήσει στην Ευρώπη την ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε στην Κίνα, το Geely E2 έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες νέους «παίκτες» στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.