Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούν εκατοντάδες παιδιά αλλά και οι γονείς τους κάθε βοήθεια που δίνεται από διάφορους φορείς είναι αξιέπαινη και πιάνει τόπο. Στην μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά που διοργανώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, συμπαραστάτης είναι η Volkswagen.

Στηρίζοντας δράσεις με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, η Volkswagen και η Kosmocar συνεχίζουν να επενδύουν σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη φροντίδα, τη στήριξη και την ευημερία των παιδιών και των οικογενειών σε όλη τη χώρα. Τα έσοδα από την φετινή Λαχειοφόρο Αγορά θα διατεθούν για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η VW- Kosmocar Α.Ε.υπογραμμίζει τον κοινωνικό ρόλο της μάρκας και τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε φορείς που προσφέρουν καθημερινά πραγματικό και ουσιαστικό έργο.

Το Volkswagen Taigo, το compact SUV με crossover σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αποτελεί ένα από τα κεντρικά δώρα της Λαχειοφόρου Αγοράς, ενισχύοντας την απήχηση και τη δυναμική της φετινής δράσης.

Ο κ. Αριστείδης Αραβανής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Kosmocar A.E. δήλωσε:

«Η συνεργασία με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” αποτελεί για εμάς μια βαθιά πράξη κοινωνικής ευθύνης. Στην Kosmocar πιστεύουμε ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων υπερβαίνει την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών· αφορά και τη συμβολή στη συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας. Η στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.»

Ο Πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε:

«Ευχαριστούμε τη Volkswagen και την Kosmocar για τη συμμετοχή της στη φετινή μας Λαχειοφόρο, που στόχο έχει την υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι σημαντικό να έχουμε στο πλευρό μας επιχειρήσεις όπως η Volkswagen, που συμμετέχουν και στηρίζουν το έργο μας και την αδιάλειπτη προσπάθειά μας εδώ και 30 χρόνια, να είμαστε δίπλα σε όλους όσοι έχουν ανάγκη».

Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα.

Π.Χ