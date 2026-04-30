Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Citroën Saxo VTS παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα μικρά sport μοντέλα που πέρασαν από τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Παρουσιάστηκε το 1996 και δεν άργησε να αποκτήσει φανατικό κοινό, χάρη σε μια απλή, αλλά άκρως αποτελεσματική συνταγή. Χαμηλό βάρος, ζωντανός κινητήρας και οδηγική αίσθηση που θύμιζε… kart για τον δρόμο.

Η καρδιά του μοντέλου ήταν ο 1.6 λίτρων 16βάλβιδος κινητήρας, με απόδοση 120 ίππων, ο οποίος σε συνδυασμό με βάρος μόλις 935 κιλά, δημιουργούσε έναν εξαιρετικό λόγο κιλών ανά ίππο. Το αποτέλεσμα ήταν επιδόσεις που για την εποχή έβαζαν δύσκολα ακόμη και σε μεγαλύτερα και ισχυρότερα αυτοκίνητα, με τελική ταχύτητα που άγγιζε τα 205 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, το Saxo VTS δεν ήταν απλώς γρήγορο σε ευθεία. Το πραγματικό του όπλο ήταν το στήσιμο. Το μπροστινό σύστημα διεύθυνσης ξεχώριζε για την ακρίβειά του, ενώ το πίσω μέρος είχε τον γνωστό “ζωντανό” χαρακτήρα που έκανε την οδήγηση απολαυστική και απαιτητική ταυτόχρονα. Ήταν ένα αυτοκίνητο που ανταμείβει τον οδηγό, αρκεί φυσικά να ξέρει πώς να το χειριστεί.

Η σχεδίασή του παρέμενε σχετικά διακριτική, χωρίς υπερβολές. Μικρές λεπτομέρειες, όπως οι ζάντες, η απόληξη της εξάτμισης και τα λογότυπα 16V, πρόδιδαν τον σπορ χαρακτήρα του.

Η ιστορία του συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της Citroën στα μικρά σπορ μοντέλα, συνεχίζοντας την παράδοση που είχε ξεκινήσει με το AX GTi. Παράλληλα, εξελίχθηκε και σε σημαντικό εργαλείο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς το Saxo VTS χρησιμοποιήθηκε σε rally, rallycross και αγώνες πίστας, ενώ δημιουργήθηκαν και ειδικά πρωταθλήματα (Saxo Cup), δίνοντας την ευκαιρία σε νέους οδηγούς να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ονόματα όπως ο Sébastien Loeb πέρασαν από το τιμόνι του σε πρώιμο στάδιο της καριέρας τους. Το Saxo αποτέλεσε ουσιαστικά “σχολείο” για μια ολόκληρη γενιά οδηγών.

Η παραγωγή του συνεχίστηκε μέχρι το 2003, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική κληρονομιά. Τριάντα χρόνια μετά, το Saxo VTS δεν είναι απλώς ένα παλιό hot hatch. Είναι ένα σύμβολο μιας εποχής όπου η οδηγική απόλαυση δεν χρειαζόταν υπερβολική ισχύ ή πολύπλοκα ηλεκτρονικά, αλλά σωστή συνταγή, πάθος για οδήγηση και τα ανάλογα χέρια.