Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Dacia προχωρά σε μία, ελαφριά ανανέωση της γκάμας της, με στόχο να την διατηρήσει επίκαιρη και μοντέρνα, έτοιμη να επαναλάβει τις περσινές επιτυχίες της. Έτσι, Sandero, Stepway, Logan και Jogger, αποκτούν επανασχεδιασμένους προβολείς που πλαισιώνουν μια ανανεωμένη μάσκα, σχεδιασμένη να δίνει την ψευδαίσθηση ενός ενιαίου συνόλου.

Προχωρώντας προς τα πίσω, η Dacia προσθέτει ένα pixel εφέ στα πίσω φώτα LED (είναι πλέον της μόδας), τα οποία συνεχίζουν να εκτείνονται προς τα πάνω στην περίπτωση του Jogger. Παράλληλα το Sandero Stepway διαθέτει τώρα μια ματ μαύρη λωρίδα που ενσωματώνει το όνομα της μάρκας, αντικαθιστώντας το ξεχωριστό έως σήμερα σήμα.

Τις εξωτερικές αλλαγές ολοκληρώνουν οι νέες ζάντες αλουμινίου και τα νέα καλύμματα τροχών για τις φθηνότερες εκδόσεις, οι οποίες κινούνται σε ατσάλινες ζάντες. Μια κεραία σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία είναι πλέον στάνταρ και, ανάλογα με το μοντέλο, δύο νέα χρώματα, το Amber Yellow και το Sandstone, προστίθενται στην παλέτα.

Για το 2026, η γκάμα αποκτά μια μεγαλύτερη οθόνη αφής 10 ιντσών με ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Logan διαθέτουν επίσης επαγωγική βάση φόρτισης, αυτόματους προβολείς, κάμερα πολλαπλής προβολής και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες. Πολλές από αυτές τις παροχές κοστίζουν επιπλέον, αλλά είναι καθησυχαστικό να βλέπουμε τη Dacia να προσφέρει επιτέλους σύγχρονες ανέσεις ακόμη και ως επιλογές.

Δεδομένου ότι η Ευρώπη παραμένει η βασική αγορά της Dacia, η εταιρεία πρέπει να κρατάει τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ικανοποιημένες πληρώντας τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλέον ειδοποίηση προσοχής οδηγού και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση οχημάτων, πεζών, ποδηλατών και μοτοσικλετών.

Η πιο σημαντική αναβάθμιση βρίσκεται κάτω από το καπό των Sandero Stepway και Jogger. Η Dacia έχει τοποθετήσει για πρώτη φορά ένα υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία 1,4 kWh και ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο για την ηλεκτρική κίνηση. Η εγκατάσταση παράγει συνδυασμένη ισχύ 155 ίππων και 170 Nm ροπής, ενώ τα αυτοκίνητα ξεκινούν πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία και η Dacia ισχυρίζεται ότι έως και το 80% της οδήγησης στην πόλη μπορεί να γίνει χωρίς τον κινητήρα βενζίνης. Βέβαια παραμένουν και οι προηγούμενες κινητήριες επιλογές διαθέσιμες.