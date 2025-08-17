Φέτος, σύμφωνα με το Consumer Reports (CR), η Subaru είναι η Καλύτερη Συνολικά Μάρκα Αυτοκινήτων και η πιο Αξιόπιστη Μάρκα για το 2025 με βάση την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ικανοποίηση των ιδιοκτητών και τις αξιολογήσεις δοκιμών δρόμου.

Τα τελευταία χρόνια η Subaru εμφανίζεται στις κορυφαίες θέσεις των αξιολογήσεων του έγκυρου, μη κερδοσκοπικού και ανεξάρτητου οργανισμού Consumer Reports (CR) στην Αμερική.

«Η Subaru έχει ανέβει στην κορυφή της κατάταξης των μαρκών που ερευνούμε, εκτοπίζοντας δύο ασιατικές μάρκες που εναλλάσσονταν στις δύο πρώτες θέσεις για πολλά χρόνια. Ένας βασικός λόγος πίσω από τη διπλή επιτυχία της Subaru είναι το γεγονός ότι τα αυτοκίνητά της μοιράζονται πολλά αξιόπιστα εξαρτήματα», λέει ο Steven Elek, ο οποίος επιβλέπει την ανάλυση δεδομένων αυτοκινήτων στο Consumer Reports.

«Αυτή η ομοιότητα σημαίνει ότι όταν η Subaru επανασχεδιάζει ένα όχημα, μπορεί να κάνει λιγότερες σταδιακές αλλαγές μεταφέροντας αξιόπιστα συστήματα και αυτό μειώνει τον κίνδυνο νέων προβλημάτων».

Πώς το Consumer Reports αξιολογεί τις μάρκες αυτοκινήτων;

Μετρά τη μέση βαθμολογία για όλα τα αυτοκίνητα που δοκιμάζει από κάθε εταιρεία αυτοκινήτων και τα κατατάσσει ανάλογα. Το συνολικό σκορ προκύπτει από σύνθεση των εξής βαθμολογιών:

* Τη βαθμολογία των δοκιμών στο δρόμο με πάνω από 50 ξεχωριστές δοκιμασίες για κάθε μοντέλο,

* Τις εκτιμήσεις αξιοπιστίας, ικανοποίησης πελατών αλλά και προβλημάτων που αντιμετώπισαν τους τελευταίους 12 μήνες,

* Την παρουσία βασικών χαρακτηριστικών ασφαλείας και επιδόσεων στις δοκιμές σύγκρουσης (όταν αυτές ολοκληρωθούν).

Η γκάμα της Subaru (αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE) περιλαμβάνει τα Crosstrek, Forester, Outback και Solterra.