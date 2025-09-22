Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όταν η Ford ζήτησε από τους ιδιοκτήτες Transit να βοηθήσουν στον εορτασμό των 60 χρόνων του εμβληματικού van σε μια ιστορική παρέλαση, επιχειρήσεις και λάτρεις του Transit από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησαν στην κλήση. Έτσι, συνολικά, 201 Transit συμμετείχαν στην παρέλαση, θέτοντας και επίσημα νέο ρεκόρ στον επίσημο θεσμό, Guinness World Records, για τη Μεγαλύτερη Παρέλαση Van στην Ιστορία.

Από τα βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς μέχρι τα τελευταία μοντέλα E-Transit και Transit Custom PHEV που βοηθούν τους πελάτες της Ford Pro να μεταβούν στην ηλεκτρική εποχή, η παρέλαση κατέστη δυνατή χάρη σε μια παθιασμένη κοινότητα Transit, συμπεριλαμβανομένων πελατών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων, αντιπροσώπων, μέσων ενημέρωσης και υπαλλήλων της Ford.

«Αυτό το επίτευγμα-ρεκόρ αποτελεί απόδειξη του πάθους που εμπνέει το Transit και της ευελιξίας του παγκοσμίως best seller van», δήλωσε η Lisa Brankin, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ford Βρετανίας και Ιρλανδίας. «Το κομβόι του Transit μας επέδειξε την τεράστια ποικιλία υπηρεσιών που κατέστησαν δυνατές χάρη σε αυτό, εδώ και έξι δεκαετίες».

Το απίστευτο κομβόι της Ford συγκεντρώθηκε στο Τεχνικό Κέντρο Ford Dunton στο Έσσεξ, όπου η εταιρεία σχεδιάζει και αναπτύσσει τις τελευταίες γενιές του Transit. Μάλιστα, κάθε ένας από τους οδηγούς που συμμετείχαν είναι πλέον και πιστοποιημένος κάτοχος ρεκόρ και έλαβε ένα ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό για να τιμηθεί η συμμετοχή του στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια, τα 201 Transit οδηγήθηκαν 46 χιλιόμετρα μέχρι τον Ιππόδρομο Chelmsford City, όπου περισσότεροι από 2.500 ενθουσιώδεις εγγράφηκαν για να συμμετάσχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια και χρήσιμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των οχημάτων τους, να εμβαθύνουν σε σημαντικά ζητήματα όπως η κλοπή εργαλείων και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

Ένα Van με τεράστια ιστορία

Το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 9 Αυγούστου 1965 και από τότε έχουν παραχθεί παγκοσμίως περισσότερα από 13 εκατομμύρια. Το Transit Custom είναι το βαν με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για 11 συνεχόμενα χρόνια και είτε το Transit είτε το Transit Custom είναι το βαν με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για 59 χρόνια.