Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η τεχνολογία έρχεται να αλλάξει τα πάντα, ακόμα και τον τρόπο που μάθαμε να οδηγούμε. Μέχρι τώρα ασχολούμασταν περισσότερο με τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης που σκοπό έχουν την λιγότερη δυνατή εμπλοκή του οδηγού στην οδήγηση.

Η Lamborghini όμως, ξέρει πως όσοι αγοράζουν τα αυτοκίνητα της, θέλουν να απολαύσουν κάθε στροφή, κάθε γκαζιά κάθε ευθεία. Έτσι, η εταιρία διερευνά τεχνολογίες επόμενης γενιάς με τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα αυτοκίνητα αλληλεπιδρούν με τους οδηγούς τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το όραμα παίζει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προσαρμόζει τη συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου με βάση το στυλ του οδηγού και ακόμη και τη διάθεσή του.

Σύμφωνα με τον Rouven Mohr, διευθυντή τεχνολογίας της Lamborghini, η εταιρεία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση «για τη διαχείριση της ροπής, υιοθετώντας κατανομή ροπής με βάση το στυλ οδήγησης του οδηγού». Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιήσει ορισμένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας αν ανιχνεύσει ότι πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ένας καλός οδηγός.

Διδάσκοντας το αυτοκίνητο να… μαθαίνει

Ο Mohr έδωσε ένα παράδειγμα για το πώς το σύστημα προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου. «Εάν ο αλγόριθμος αναγνωρίζει κάθε φορά, σε κάθε στροφή, ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί υπερβολική γωνία στροφής, θα δημιουργήσει περισσότερο υποστροφή για να τον βοηθήσει».

Στο μέλλον, συστήματα όπως αυτό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης που θα παρατηρούν τον οδηγό και θα ανιχνεύουν τι είδους οδηγική εμπειρία επιθυμεί.

«Το αυτοκίνητο θα είναι αρκετά έξυπνο ώστε να ανιχνεύει αν θέλετε να διασκεδάσετε. Αν το αυτοκίνητο κινείται λίγο πιο πλαγίως, θεωρητικά ο αλγόριθμος θα μπορούσε να πει: «Εντάξει, αυτός ο τύπος θέλει λίγο περισσότερη πλαγιολίσθηση»», εξήγησε ο Mohr. «Και θα διαχειρίζεται αυτή την περιστροφή του αυτοκινήτου με διαφορετικό τρόπο».

Η τεχνολογία που υποστηρίζει αυτές τις φιλοδοξίες είναι ο νέος αισθητήρας 6D της Lamborghini, ο οποίος παρουσιάστηκε με την περιορισμένης παραγωγής Fenomeno. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ρυθμίσεις, αυτή η μονάδα καταγράφει δεδομένα και στους τρεις άξονες κίνησης, καθώς και την κλίση, την περιστροφή και την απόκλιση, όπως και οι μονάδες IMU που είναι εγκατεστημένες σε πολλές μοτοσικλέτες υψηλής απόδοσης.

Με αυτό το επίπεδο ακρίβειας, οι μηχανικοί μπορούν να ρυθμίσουν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το αυτοκίνητο σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ μηχανικής πρόσφυσης και ηλεκτρονικού ελέγχου.