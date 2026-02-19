Εάν ένα μοντέλο δεν χρειάζεται συστάσεις, αυτό είναι το Yaris. Το αγαπημένο μικρό των Ελλήνων, που μαζί με την crossover εκδοχή του, Yaris Cross, αποτελούν τα αδιαμφισβήτητα best sellers της χώρας μας.

Το Yaris έχει καταφέρει εδώ και αρκετά χρόνια, να είναι η κορυφαία προτίμηση των οδηγών, καθώς καταφέρνει να προσφέρει ευελιξία, ασύγκριση αξιοπιστία και απίστευτα χαμηλές καταναλώσεις χάρη στο υπεραποδοτικό υβριδικό (αυτoφορτιζόμενο) υβριδικό σύστημα.

Η Toyota τα κάνει όλα καλά και χωρίς βιασύνες. Ενώ όλοι έτρεξαν να κάνουν all in στην ηλεκτροκίνηση, εκείνη πήρε το χρόνο της και δήλωσε πως η ηλεκτροκίνηση πρέπει να είναι επιλογή και όχι μονόδρομος, μιας και δεν ταιριάζει σε όλους. Τα παγκόσμια αλλά και εγχώρια αποτελέσματα για το 2025, την δικαίωσαν για ακόμη μια φορά. Πολυτιμότερη μάρκα παγκοσμίως και πρώτη σε πωλήσεις , φυσικά και στη δική μας χώρα.

Η επιτυχία της Toyota να προσφέρει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος

Πλέον, από τα επίσημα χείλη μαθαίνουμε πως αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση του Yaris, θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο με μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, στη νέα γενιά που αναμένεται το 2027/2028.

Πιο συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος στρατηγικής και μάρκετινγκ της Toyota Ευρώπης, Andrea Carlucci. δήλωσε: “Αν υπάρχει ένας κατασκευαστής με ισχυρή παρουσία στις μικρότερες κατηγορίες, αυτός είναι η Toyota, καθώς έχουμε ηγετική θέση με μεγάλη συνέπεια στην πάροδο του χρόνου. Εφόσον πλέον ηλεκτροκίνηση είναι η κατεύθυνση, νομίζω ότι δε μπορούμε να αποφύγουμε μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για το επόμενο Yaris. Φυσικά όμως η πλατφόρμα του νέου μοντέλου, θα υποστηρίζει όλες τις μορφές κινητήρων”.

Έτσι, το νέο Yaris (το οποίο θα είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένο και ακόμα πιο φιλικό προς κάθε τύπο οδηγού), θα έρθει ως βενζινοκίνητο, ως υβριδικό αλλά και για πρώτη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικό. Σύμφωνα με πηγές, το ηλεκτρικό Yaris θα στοχεύει σε αυτονομία πάνω από 400 χιλιόμετρα ανά φόρτιση, καθιστώντας το ανταγωνιστικό στην κατηγορία των μικρών EV και ιδανικό για καθημερινή χρήση στην πόλη αλλά και εκτός αυτής.

Με την ευελιξία αυτή στο θέμα των καυσίμων και κινητήρων, η Toyota καλύπτει οδηγούς που ακόμα δεν είναι έτοιμοι να μεταβούν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και όσους επιθυμούν μια 100% ηλεκτρική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την αυτονομία.

Το σίγουρο είναι πως η νέα γενιά Yaris προδιαγράφεται ως ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα για τη Toyota, όχι μόνο λόγω των επιλογών κινητήρων αλλά και επειδή ενσωματώνει την επόμενη φάση της στρατηγικής της μάρκας για ένα πιο καθαρό, αποδοτικό και προσιτό μέλλον στην αυτοκίνηση.