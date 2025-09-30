Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η πρόσφατη απόφαση της Porsche να επανεπενδύσει σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δείχνει ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων δεν προχωρά τόσο γρήγορα, όσο ήλπιζε η εταιρεία. Παρόλα αυτά, η ανανεωμένη εστίαση στα παραδοσιακά συστήματα μετάδοσης κίνησης, δεν εκτροχιάζει τα σχέδια για μια ηλεκτρική Cayenne, η οποία θα αποκαλυφθεί αργότερα φέτος. Μέχρι τότε, ρίχνουμε μια πρώτη ματιά στο εσωτερικό της καμπίνας.

Όπως γίνεται ξεκάθαρο και από τη φωτογραφία, η Cayenne Electric διαθέτει τις περισσότερες οθόνες από οποιαδήποτε Porsche μέχρι σήμερα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 14,25 ιντσών και η προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9 ιντσών πλαισιώνουν μια καμπύλη οθόνη OLED 12,25 ιντσών, η οποία εκτείνεται στην κεντρική κονσόλα και στεγάζει τις περισσότερες λειτουργίες. Η παρεχόμενη όμως πληροφορία για τον οδηγό δεν τελειώνει εκεί, μιας και υπάρχει (προαιρετικά) και ένα Head Up Display 87 ιντσών. Η τεχνολογία επεκτείνεται επίσης στο Porsche Digital Key, το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί σε έως και επτά χρήστες, και σε έναν νέο φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από το εσωτερικό, η Porsche δίνει μερικές τεχνικές πληροφορίες. Σύμφωνα με αυτές, η κορυφαία έκδοση με launch control θα έχει πάνω από 1.073 ίππους και ροπή 1.500 Nm, με το 0-100 χλμ./ώρα να έρχεται σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα. Η μπαταρία θα είναι ιόντων λιθίου 113 kWh και με μια πλήρη φόρτιση, η αυτονομία θα είναι περίπου στα 600 χλμ.

Πώς σας φαίνονται οι τόσες οθόνες; Είναι ένα βήμα μπροστά ή θεωρείτε πως περιπλέκουν την οδήγηση και αποσπούν τον οδηγό;