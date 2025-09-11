Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα crossover και τα SUV μπορεί να κυριαρχούν στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αλλά τα station wagon εξακολουθούν να έχουν το δικό τους κοινό. Από το 2016, η αυξανόμενη δημοτικότητα των Octavia Combi και Superb Combi έχει καταστήσει τη Skoda την πιο δημοφιλή μάρκα σε αυτήν την κατηγορία αμαξώματος.

Η τσέχικη εταιρία διάλεξε τη φετινή έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο για να παρουσιάσει το concept, Vision O, δείχνοντας ουσιαστικά το μέλλον της Octavia και λέγοντας με το δικό της τρόπο πως τα wagon έχουν ακόμα μέλλον.

Ενώ το πρακτικό στυλ αμαξώματος παραμένει οικείο, σχεδόν όλα τα άλλα σηματοδοτούν μια σημαντική απόκλιση από τα σημερινά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

Παραδοσιακά, η Skoda έπαιζε με ασφάλεια με τον εξωτερικό σχεδιασμό για να προσελκύσει μια ευρεία πελατειακή βάση, αλλά η τελευταία της πρωτότυπη ιδέα είναι τολμηρή από κάθε οπτική γωνία. Το Vision O φαίνεται πολύ εντυπωσιακό έχοντας πιο αιχμηρές άκρες αντί για καμπύλες επιφάνειες. Δεν διαθέτει καν μάσκα, αλλά μάλλον μια λεγόμενη «μάσκα tech-loop». Αυτό το EV αγκαλιάζει πλήρως τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό με λιγότερες ακμές, πιο λεπτά φώτα και λαβές θυρών που εφάπτονται με το λείο αμάξωμα.

Με μήκος 4.850 χιλιοστά, είναι μεγαλύτερο από την Octavia Combi, αλλά ελαφρώς μικρότερο από την Superb Combi. Υπερτερεί και των δύο σε πλάτος, με γενναιόδωρα 1.900 χιλιοστά ενώ έχει ύψος 1.500 χιλιοστά και πατάει σε μεγάλους, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένους τροχούς.

Η πανοραμική οροφή εκτείνεται μέχρι πίσω, κάνοντας το ηλεκτρικό wagon να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο, την ώρα που μια σχεδόν επίπεδη γραμμή οροφής μεγιστοποιεί τον εσωτερικό χώρο, παρέχοντας 650 λίτρα χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα όρθια. Η αναδίπλωση τους επεκτείνει τη χωρητικότητα στα 1.700 λίτρα.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει ελάχιστα κοινά με τα σημερινά μοντέλα Skoda. Μια οθόνη με διαστάσεις άνω των 1,2 μέτρων (47,2 ίντσες) εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ταμπλό ενώ υπάρχει και μία κάθετη στο κέντρο. Πάντως η οθόνη του Vision O δεν έχει καταπιεί όλα τα φυσικά χειριστήρια, καθώς παραμένουν μερικοί διακόπτες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές πέρα ​​από τις διαστάσεις παραμένουν άγνωστες. Σε κάθε περίπτωση, η Octavia παραγωγής αναμένεται να διαθέτει στάνταρ σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς με έναν μόνο κινητήρα, ενώ προαιρετικά θα διατίθεται και σύστημα τετρακίνησης με δύο κινητήρες.