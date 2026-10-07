Για χρόνια, η απόκτηση ενός αυτοκινήτου στην Ελλάδα ήταν σχεδόν μονόδρομος. Αγορά, χρηματοδότηση ή ένα παραδοσιακό leasing με συγκεκριμένη διάρκεια και αρκετές διαδικασίες. Ο σύγχρονος οδηγός όμως αναζητά πλέον μεγαλύτερη ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερες επιλογές.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα κινείται το Instacar, μια ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε με στόχο να κάνει το leasing πιο απλό και ψηφιακό και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα με πολύ περισσότερες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο.

Η διαφορετική φιλοσοφία του Instacar, από αυτή του παραδοσιακού leasing

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το αυτοκίνητό του online, να πάρει προσφορά ψηφιακά και να επιλέξει διάρκεια μίσθωσης που ταιριάζει στις ανάγκες του, από πρόγραμμα «Μήνα-Μήνα» μέχρι 12, 24 ή 36 μήνες.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται παροχές όπως

τέλη κυκλοφορίας

συντήρηση

μικτή ασφάλιση

δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής του αυτοκινήτου με προειδοποίηση 30 ημερών

Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που περισσότερο θυμίζει συνδρομητική υπηρεσία παρά την κλασική εικόνα του leasing.

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στη μίσθωση. Έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, προσφέροντας οχήματα με πλήρες ιστορικό συντήρησης, επιβεβαιωμένα χιλιόμετρα και μηχανικό έλεγχο. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει υπηρεσία ανταλλαγής, μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να δώσει το υπάρχον αυτοκίνητό του και να περάσει σε νέο όχημα μέσω leasing.

Στο ίδιο οικοσύστημα έχουν προστεθεί η μικροκινητικότητα, με ηλεκτρικά ποδήλατα, scooters και πατίνια, αλλά και άλλες υπηρεσίες που διευρύνουν την έννοια της προσωπικής μετακίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, το Instacar επιχειρεί να μετατρέψει το αυτοκίνητο από ένα προϊόν που απλώς αγοράζεις σε μια υπηρεσία που μπορείς να χρησιμοποιείς με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται ο Αντώνης Σαμοθράκης, συνιδρυτής και CEO του Instacar.

Να αναφέρουμε πως το Instacar βρίσκεται και στην φετινή έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina στο Metropolitan Expo (3-11 Οκτωβρίου), στο Hall 3 (D07).