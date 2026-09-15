Η Geely διευρύνει τη γκάμα του E5 με δύο νέες εκδόσεις που εφοδιάζονται με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh και προσφέρουν έως 475 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP). Παράλληλα, το μοντέλο που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε στην Ελλάδα ως Geely EX5 περνά πλέον στην ονομασία Geely E5, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ονοματολογίας της μάρκας με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική της.

Το σημαντικότερο νέο αφορά την μπαταρία. Οι εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ αποκτούν μπαταρία χωρητικότητας 68 kWh, ανεβάζοντας την επίσημη μικτή αυτονομία στα 475 χιλιόμετρα WLTP. Η υφιστάμενη έκδοση E5 PRO διατηρεί την μπαταρία των 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP.

Από €27.990 το E5

Η νέα γκάμα διαμορφώνεται ως εξής:

E5 PRO 60 kWh 430 χλμ. €27.990

E5 PRO+ 68 kWh 475 χλμ. €29.990

E5 TECH+ 68 kWh 475 χλμ. €31.990

*Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν το προωθητικό πρόγραμμα FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές, πριν από τα συγκεκριμένα οφέλη, διαμορφώνονται σε €32.990 για το E5 PRO, €34.990 για το E5 PRO+ και €36.990 για το E5 TECH+.

Εναλλακτικά, το E5 διατίθεται και μέσω επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα επιλογής χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο και δόση από €220 τον μήνα, ή επιτοκίου 3,9% με δόση από €365 τον μήνα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

218 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα

Κάτω από το αμάξωμα του E5 βρίσκεται η πλατφόρμα GEA, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποτελείται από διάταξη 11-σε-1. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 ίππους, με τη Geely να ανακοινώνει επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα. Στον τομέα της ασφάλειας, το E5 έχει αποσπάσει 5 αστέρια τόσο από τον Euro NCAP όσο και από τον Australian NCAP, ενώ η Geely προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση έξι ετών για το αυτοκίνητο και οκτώ ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Από το EX5 στο E5

Η αλλαγή ονομασίας δεν συνοδεύεται από αλλαγές στο αυτοκίνητο. Το Geely EX5 μετονομάζεται σε Geely E5, χωρίς διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό ή τις τεχνολογίες του. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της Geely να εναρμονίσει την ονοματολογία των μοντέλων της στην Ευρώπη, ενόψει και της άφιξης του νέου Geely E2.

Ήδη στις πρώτες θέσεις της ελληνικής αγοράς

Το E5 έχει ήδη καταγράψει σημαντική εμπορική πορεία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Geely, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 βρέθηκε στο Top-3 της κατηγορίας D-SUV, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του και βρέθηκε στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τον Ιούλιο, μάλιστα, ανέβηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του.