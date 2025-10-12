Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στον σημερινό κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα μεγάλα οχήματα είναι συχνά αυτά που τραβούν την περισσότερη προσοχή: από τα SUV 7 θέσεων έτοιμα να μεταφέρουν οικογένειες και όλες τις αποσκευές τους, μέχρι τα ολοένα και μεγαλύτερα Pick-ups, η συνολική τάση είναι προσανατολισμένη στον χώρο και την πρακτικότητα. Ας δούμε όμως και ένα αυτοκίνητο που ακολούθησε εντελώς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το Commuter Cars Tango, περίπου στο μέγεθος ενός μέσου καροτσιού αγορών, ήταν ένα περίεργο όχημα σχεδιασμένο για αστική κινητικότητα που δεν κατάφερε ποτέ να περάσει το στάδιο του πρωτοτύπου. Προϊόν μιας μικρής νεοσύστατης επιχείρησης, αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης αξιοσημείωτο για την εκπληκτική (αν και αμφίβολη) ισχύ του.

Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κανείς στο Commuter Cars Tango είναι το εξαιρετικά ασυνήθιστο σχήμα του. Με περίπου το μισό πλάτος ενός κανονικού compact αυτοκινήτου, το Tango είναι ένα μικρό, στενό όχημα που χωράει έως και δύο άτομα σε διάταξη καθισμάτων “tandem” (με τον επιβάτη ακριβώς πίσω από τον οδηγό). Σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, χάρη στο στενό του πλάτος, το Tango μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα δίπλα-δίπλα με άλλα οχήματα, όπως μια μοτοσικλέτα. Είναι επίσης δυνατό να παρκάρει στο πλάι και καταλαμβάνει περίπου το ένα τέταρτο μιας τυπικής θέσης στάθμευσης.

Εκτός από την παράξενη διάταξη και τη σιλουέτα του, το Tango μπορεί να μην φαίνεται πολύ διαφορετικό από πολλά άλλα microcars που διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προσπαθήσει να πουλήσουν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Αν κοιτάξετε τα μηχανικά του εξαρτήματα, ωστόσο, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που το ξεχωρίζουν από το πλήθος. Αντί για έναν μικρό κινητήρα βενζίνης (ίσως έναν δανεισμένο από μοτοσικλέτα, όπως συμβαίνει συχνά με αυτά τα οχήματα), το Tango τροφοδοτείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό.

Η συνολική ισχύς είναι απίστευτη στους 800 ίππους, ένας αριθμός που ακόμη και σήμερα παρατηρείται μόνο στον τομέα των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Το Tango, λέγεται, θα μπορούσε να κάνει το 0-100 σε λίγο περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα και να επιτύχει μέγιστη ταχύτητα περίπου 200 χλμ/ώρα. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί λόγοι για να είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με αυτούς τους αριθμούς, καθώς ένα αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους με αυτήν την ισχύ, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να οδηγηθεί.

Το Tango κυκλοφόρησε το 2005 με την υποστήριξη μιας διασημότητας: ο ηθοποιός George Clooney παρέλαβε το πρώτο που κατασκευάστηκε. Μετά την κυκλοφορία του και την προσπάθεια της Commuter Cars να δημιουργήσει δημοσιότητα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η κατασκευή αυτοκινήτων. Ωστόσο, η μικρή νεοσύστατη επιχείρηση δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει.

Η αρχική ιδέα της εταιρείας ήταν να κατασκευάζει περίπου 100 Tango ετησίως, αν και αυτό το σχέδιο σύντομα εκτροχιάστηκε όταν η εταιρεία άρχισε να δυσκολεύεται. Μέσα στα πρώτα τρία χρόνια, κατασκευάστηκαν συνολικά μόνο περίπου 10 αυτοκίνητα. Αν και οι πληροφορίες για την τύχη της εταιρείας είναι ελάχιστες, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι έκτοτε έχει κλείσει, καθώς δεν έχουν εμφανιστεί άλλα Commuter Cars την τελευταία δεκαετία. Το Tango παραμένει ένα περίεργο κεφάλαιο στην ιστορία του αυτοκινήτου και μια ματιά στο πώς θα μπορούσε να μοιάζει η αστική κινητικότητα αν η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση.