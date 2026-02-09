Προς πώληση και μάλιστα χωρίς ελάχιστη αρχική τιμή βγαίνει ένα από τα πιο ακραία και θρυλικά αυτοκίνητα στην ιστορία της ταχύτητας. Ο λόγος για το 2013 Vesco Racing Turbinator II Streamliner, το μοναδικό τροχοφόρο όχημα εδάφους, που έχει καταφέρει να πιάσει τελική 800+χλμ./ώρα.

Το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι κάποιο απλό hypercar ή σπορ σύνολο παραγωγής. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο πειραματικό όχημα υψηλής ταχύτητας, σχεδιασμένο αποκλειστικά για να σπάει τα όρια της ταχύτητας. Η κίνηση έρχεται από έναν αεροστροβιλοκινητήρα 5.300 ίππων, ο οποίος είναι ένας τύπος κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί μια συνεχή ροή αερίων για την παραγωγή μηχανικής ισχύος ή ώθησης. Λειτουργεί βάσει του θερμοδυναμικού κύκλου Brayton (ή Joule), συμπιέζοντας ατμοσφαιρικό αέρα, καίγοντάς τον με καύσιμο και εκτονώνοντας τα θερμά αέρια μέσω ενός στροβίλου (τουρμπίνας). Η αδιανόητη αυτή ισχύς μεταφέρεται απευθείας στους τροχούς και μαζί με την κορυφαία αεροδυναμική, το σύνολο έχει καταγράψει επίσημα ταχύτητα άνω των 810χλμ./ώρα σε ειδικές προσπάθειες, ενώ έχει καταρρίψει και δεκάδες άλλα ρεκόρ.

Η σημασία του είναι τεράστια για την κοινότητα των θαυμαστών των ρεκόρ ταχύτητας στη στεριά: μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες που ξεπερνούν τα 800χλμ./ώρα γίνονται συνήθως με οχήματα που χρησιμοποιούν πρόωση μέσω πίεσης από εξωτερικές πηγές ή πολύπλοκο σύστημα αντίδρασης — όχι με απλή μηχανική μετάδοση κίνησης στα ίδια τα λάστιχα των τροχών. Το γεγονός ότι αυτό το αυτοκίνητο τα κατάφερε, προσδίδει μοναδικό ενδιαφέρον, τόσο από τεχνική όσο και από ιστορική άποψη.

Τώρα, ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να το προσφέρει χωρίς πλαφόν τιμής, μια σπάνια πρακτική σε δημοπρασίες τέτοιου τύπου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το μοναδικό αυτό όχημα θα πλειστηριαστεί στην υψηλότερη προσφορά ανεξαρτήτως ύψους, δίνοντας την ευκαιρία σε συλλέκτες, πελάτες-επενδυτές ή petrolheads να διεκδικήσουν κάτι εξαιρετικά σπάνιο και ιστορικό.

Η δημοπρασία αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο των παραδοσιακών συλλεκτών αυτοκινήτου, αλλά και όσων παρακολουθούν την εξέλιξη των ταχυτήτων σε ξηρά και αέρα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη σύγκριση με άλλα ιστορικά ρεκόρ και προσπάθειες, όπου το κόστος συμμετοχής ξεπερνά εύκολα τα εκατομμύρια δολάρια.

Το συγκεκριμένο σύνολο έχει αδιαμφισβήτητη ιστορική αξία, όντας η απτή απόδειξη που ενσωματώνει δεκαετίες μηχανικής εξέλιξης, δοκιμών σε ακραίες συνθήκες και της ανθρώπινης επιθυμίας να σπρώξει τα όρια του τι είναι τεχνικά εφικτό.