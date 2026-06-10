Η Ford φαίνεται πως ετοιμάζει μία από τις πιο ανατρεπτικές επιστροφές των τελευταίων ετών στην κατηγορία των μικρών hot hatch, με το όνομα Fiesta να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο και μάλιστα με διπλή “δόση” επιδόσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βρετανία, η αμερικανική φίρμα δεν σχεδιάζει απλώς την επιστροφή του Fiesta ως ηλεκτρικού supermini για το 2028, αλλά εξετάζει σοβαρά και την επαναφορά των εμβληματικών εκδόσεων ST και RS, δίνοντας ξανά ζωή σε δύο από τα πιο αγαπημένα performance badges της μάρκας.

Το πλάνο φαίνεται να εντάσσεται στη νέα στρατηγική της για την ευρωπαϊκή αγορά, όπου η εταιρεία επενδύει ξανά σε μικρά, προσιτά και ταυτόχρονα οδηγοκεντρικά ηλεκτρικά μοντέλα.

Το Fiesta επιστρέφει ως ηλεκτρική βάση για νέα hot hatch γενιά

Η επόμενη γενιά Fiesta αναμένεται να βασιστεί σε νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική μικρών διαστάσεων που αναπτύσσεται για την Ευρώπη, με στόχο να αποτελέσει τη βάση για μια ολόκληρη οικογένεια μοντέλων. Μέσα σε αυτό το πλάνο, οι εκδόσεις ST και RS θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως η “συναισθηματική κορυφή” της γκάμας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει και δικίνητες αλλά και τετρακίνητες διατάξεις με δύο ηλεκτροκινητήρες, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για μια Fiesta με πολύ πιο σοβαρές επιδόσεις από οποιαδήποτε ηλεκτρική μικρομεσαία της προηγούμενης γενιάς.

Η στρατηγική της Ford και το “σήμα” προς τους petrolheads

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για την ονομασία, αλλά είναι σαφές ότι θα πρόκειται για ένα πραγματικά ικανό όχημα», δήλωσε στο Auto Express ο γενικός επικεφαλής προϊόντων της Ford για την Ευρώπη, Christian Weingartner.

Παρότι η Ford έχει αποσύρει τα περισσότερα παραδοσιακά hot hatch της, φαίνεται πως δεν θέλει να εγκαταλείψει εντελώς το κοινό των οδηγικών μοντέλων. Τα ST και RS θεωρούνται κρίσιμα για τη διατήρηση του “fun to drive” DNA, ειδικά στην Ευρώπη όπου το Fiesta είχε τεράστια εμπορική επιτυχία για δεκαετίες.

Το αν θα δούμε τελικά Fiesta ST, RS ή κάποιο εντελώς νέο performance όνομα παραμένει ανοιχτό. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι η επιστροφή του Fiesta ως ηλεκτρικό μοντέλο, έχει ήδη ανάψει τη συζήτηση.