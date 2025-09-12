Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια επιτυχίας στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων, το αγαπημένο Ford Focus hatchback ετοιμάζεται να πει οριστικό αντίο φέτος το Νοέμβριο. Τελικά όμως, ίσως το αντίο να είναι… προσωρινό, καθώς σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η Ford σχεδιάζει να αναβιώσει το όνομα Focus, και… όπως πολλές σύγχρονες αναβιώσεις, έτσι και αυτό θα έχει τη μορφή SUV.

Το δημοσίευμα υποδηλώνει ότι ένα νέο crossover μεσαίου μεγέθους με το όνομα Focus θα μπορούσε να κυκλοφορήσει το 2027, με την κατασκευή του να γίνεται στο εργοστάσιό της στη Βαλένθια της Ισπανίας, το οποίο έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 300.000 μονάδων.

Η παραγωγή του τρέχοντος Focus λήγει επίσημα αυτόν τον Νοέμβριο, καθώς η Ford ετοιμάζεται να κλείσει το εργοστάσιό της στο Saarlouis στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο Focus SUV δεν θα αντικαταστήσει το τρέχον Kuga, παρόλο που θα έχει περίπου το ίδιο μέγεθος. Αντίθετα, θα πωλείται παράλληλα με το Kuga και θα προσφέρει επιλογές κινητήρων “πολλαπλής ενέργειας”, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών και πλήρως ηλεκτρικών εκδόσεων. Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, είναι πιθανό το νέο Focus SUV να συνεχίσει τους κινητήρες ήπιας υβριδικής και plug-in υβριδικής τεχνολογίας του τρέχοντος Kuga.

Η Ford γνωρίζει καλά στο πως να φέρει στο σήμερα, ιστορικά ονόματα της γκάμας της. Το έχει καταφέρει ήδη με τα Capri και Puma και ετοιμάζεται να το κάνει και με το Focus.

Αλλά γιατί η Ford καταργεί το Focus από τη γκάμα της; Ο διευθύνων σύμβουλος Jim Farley έχει ξεκαθαρίσει πως πλέον η εταιρία του δεν θα βγάζει βαρετά αυτοκίνητα, παρά μόνο εντυπωσιακά, ενθουσιώδη σύνολα. Μάλιστα έχει δηλώσει πως η εταιρία έχει στόχο να γίνει η «Porsche του off-road» και χρειάζεται τα ανάλογα μοντέλα.