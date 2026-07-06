Υπάρχουν αυτοκίνητα που ανακαλύπτονται ξεχασμένα σε κάποιον αχυρώνα έπειτα από δεκαετίες. Υπάρχουν όμως και ορισμένα που γράφουν ιστορία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όπως ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941, το οποίο πέρασε τα τελευταία 83 χρόνια στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού, κρυμμένο μέσα σε ένα από τα πιο ιστορικά ναυάγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το κλασικό station wagon εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιας εξερεύνησης της αμερικανικής υπηρεσίας NOAA, η οποία χρησιμοποιούσε το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ Deep Discoverer για την καταγραφή του ναυαγίου του αεροπλανοφόρου USS Yorktown. Το πλοίο βυθίστηκε τον Ιούνιο του 1942, μετά τη Μάχη του Midway, σε βάθος περίπου 5.200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αυτό που προκάλεσε έκπληξη στους ερευνητές ήταν ότι μέσα στο υπόστεγο του αεροπλανοφόρου διακρινόταν καθαρά ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Από τα χαρακτηριστικά του αμαξώματος, τη ρεζέρβα στο πίσω μέρος, τα ορθογώνια πίσω παράθυρα και τις λεπτομέρειες του εμπρός μέρους, οι ειδικοί της Ford επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941.

Η παρουσία του Ford στο εσωτερικό του USS Yorktown εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν ήταν στρατιωτικό όχημα, αλλά ένα πολιτικό station wagon που κατασκευαζόταν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες διακόψουν την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων, λόγω του πολέμου.

Στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου εντοπίστηκε μια ειδική πινακίδα με την ένδειξη “SHIP SERVICE”, γεγονός που οδηγεί τους ιστορικούς στην εκτίμηση ότι το όχημα χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού ή του ναυπηγείου στο Περλ Χάρμπορ. Πιθανότατα φορτώθηκε στο αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια των επισκευών του, λίγο πριν επιστρέψει στη μάχη, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι σήμερα οριστική εξήγηση για τον λόγο που παρέμεινε εκεί.

Ο χρόνος σταμάτησε στα 5.200 μέτρα

Παρότι το ξύλινο τμήμα του αμαξώματος έχει καταστραφεί από τις ακραίες συνθήκες του βυθού, αρκετά μεταλλικά στοιχεία, όπως οι χρωμιωμένοι προφυλακτήρες, οι ζάντες και τμήματα του αμαξώματος, παραμένουν εντυπωσιακά αναγνωρίσιμα. Η εικόνα ενός αυτοκινήτου του 1941 να βρίσκεται ακίνητο μέσα σε ένα πολεμικό πλοίο που βυθίστηκε πριν από περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο ανέλκυσης του οχήματος. Το USS Yorktown θεωρείται ιστορικό ναυάγιο και πολεμικός τάφος, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο το αεροπλανοφόρο, όσο και το ξεχωριστό του «φορτίο» θα παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται, ως ένα μοναδικό στιγμιότυπο της ιστορίας που έμεινε παγωμένο στον χρόνο για 83 ολόκληρα χρόνια.