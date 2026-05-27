Το Ford Puma συνεχίζει να γράφει τη δική του εμπορική ιστορία στην Ευρώπη, καθώς η Ford ανακοίνωσε επίσημα ότι η παραγωγή του μοντέλου ξεπέρασε πλέον το 1 εκατομμύριο μονάδες στο εργοστάσιο της Craiova στη Ρουμανία.

Το Puma κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί στο πιο επιτυχημένο επιβατικό Ford της Ευρώπης. Σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν το best-selling επιβατικό μοντέλο της Ford στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στο 2025, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε το πιο εμπορικό αυτοκίνητο συνολικά για τρεις συνεχόμενες χρονιές 2023, 2024 και 2025.

Η επιτυχία του δεν ήρθε τυχαία καθώς το Puma κατάφερε να συνδυάσει compact διαστάσεις πόλης με πιο “fun to drive” χαρακτήρα σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές του, κάτι που η Ford θεωρεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του μοντέλου. Παράλληλα, η πρακτικότητα έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εμπορική του πορεία, κυρίως χάρη στο γνωστό MegaBox κάτω από το χώρο αποσκευών, που αυξάνει σημαντικά τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα.

Στη θερμική γκάμα, το Puma εξακολουθεί να προσφέρεται με τους ήπιους υβριδικούς κινητήρες EcoBoost Hybrid των 125 και 155 ίππων, διατηρώντας χαμηλή κατανάλωση αλλά και αρκετά σβέλτο χαρακτήρα. Στην κορυφή της γκάμας παραμένει το Puma ST Powershift με 170 ίππους, το οποίο ουσιαστικά συνεχίζει τη sport φιλοσοφία που παραδοσιακά είχε η Ford ακόμη και στα μικρότερα μοντέλα της.

Το μεγάλο νέο όμως για το Puma τα τελευταία χρόνια είναι φυσικά η έλευση της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης Puma Gen-E. Το ηλεκτρικό B-SUV της Ford αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα EV της εταιρείας στην Ευρώπη και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς ξεκίνησε το 2026 ως το πιο εμπορικό ηλεκτρικό μοντέλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.Το μοντέλο χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 168 ίππων και μπαταρία που πλέον προσφέρει αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων WLTP μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις. Παράλληλα, το Puma Gen-E απέκτησε και το σύστημα BlueCruise hands-free highway driving της Ford, επιτρέποντας hands-free οδήγηση σε συγκεκριμένους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης.