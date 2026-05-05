Οι σύγχρονοι κλέφτες αυτοκινήτων χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους, όμως πολλές φορές μια απλή και σχετικά φθηνή συσκευή μπορεί να χαλάσει ολόκληρο το σχέδιό τους. Αυτό ακριβώς συνέβη σε μια υπόθεση κλοπής μιας Lamborghini Urus αξίας σχεδόν 300.000 ευρώ, η οποία εντοπίστηκε χάρη σε ένα Apple AirTag των μόλις 39 ευρώ.

Η κλοπή σημειώθηκε στις Η.Π.Α. όταν άγνωστοι κατάφεραν να αρπάξουν το πανίσχυρο ιταλικό SUV. Πιο συγκεκριμένα, δύο άτομα εισέβαλαν τα ξημερώματα, περίπου στις 3:30 π.μ., σε συνεργείο βελτιώσεων και custom αυτοκινήτων στο Elmwood Park, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος. Αφού μπήκαν στον χώρο, οι δράστες άρχισαν να ψάχνουν τα κλειδιά των πανάκριβων αυτοκινήτων που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Τα περισσότερα όμως φυλάσσονταν σε ασφαλές κλειδωμένο κουτί. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να εντοπίσουν τα κλειδιά μιας Lamborghini Urus του 2021, τα οποία δεν ήταν αποθηκευμένα στο ίδιο σημείο. Έτσι, ξεκλείδωσαν το SUV και εξαφανίστηκαν με αυτό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι δράστες πίστευαν πως είχαν καταφέρει να εξαφανίσουν το όχημα χωρίς να αφήσουν ίχνη, όμως δεν υπολόγισαν πως ο ιδιοκτήτης είχε κρύψει μέσα στο αυτοκίνητο ένα AirTag της Apple.

Η μικρή συσκευή εντοπισμού έστελνε συνεχώς σήμα τοποθεσίας μέσω του δικτύου Find My της Apple ( το οποίο χρησιμοποιεί το Bluetooth συσκευών που βρίσκονται κοντά στην συσκευή εντοπισμού) και έτσι οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου είχε μεταφερθεί η Urus. Σύμφωνα με πληροφορίες, το SUV βρέθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα, πριν προλάβει πιθανότατα να φορτωθεί σε κοντέινερ ή να “διαλυθεί” για ανταλλακτικά.

Το περιστατικό δείχνει κάτι που πολλοί ιδιοκτήτες ακριβών αυτοκινήτων αρχίζουν πλέον να εφαρμόζουν συστηματικά. Τη χρήση μικρών trackers ως επιπλέον γραμμή άμυνας απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες κλοπές. Και δεν μιλάμε μόνο για supercars ή πολυτελή SUV. Τα τελευταία χρόνια, AirTags και αντίστοιχες συσκευές έχουν βοηθήσει στον εντοπισμό δεκάδων κλεμμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών αλλά και επαγγελματικών οχημάτων.

Φυσικά, οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιες συσκευές δεν αντικαθιστούν τα παραδοσιακά συστήματα ασφαλείας, αλλά λειτουργούν περισσότερο ως “τελευταία ελπίδα” για να βρεθεί το όχημα μετά την κλοπή. Και στην περίπτωση της Lamborghini Urus, αυτή η ελπίδα αποδείχθηκε αρκετή.