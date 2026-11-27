Το 1976 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία των σπορ μικρομεσαίων αυτοκινήτων. Το Volkswagen Golf GTI δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία και, μισό αιώνα αργότερα, η γερμανική εταιρεία αποφασίζει να τιμήσει την επέτειο με έναν τρόπο που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι παραδοσιακοί φίλοι της οδήγησης.

Ονομάζεται Golf GTI 1976 και θα κατασκευαστεί σε μόλις 1.976 μονάδες, αριθμός που παραπέμπει φυσικά στη χρονιά της πρώτης εμφάνισης του GTI.

325 ίπποι και χειροκίνητο κιβώτιο

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ειδικής έκδοσης βρίσκεται κάτω από το καπό. Ο γνωστός δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας TSI αποδίδει 325 ίππους και 380 Nm ροπής, ισχύ που συναντάμε και στο Golf GTI Edition 50. Σε σχέση με το σημερινό Golf GTI Clubsport, η αύξηση φτάνει τους 24 ίππους.

Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, είναι ότι η ισχύς περνά στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Πρόκειται για το μοναδικό μοντέλο GTI της σημερινής γκάμας που θα προσφέρεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο, ικανοποιώντας όσους θεωρούν ότι η πραγματική οδηγική απόλαυση απαιτεί και την ενεργή συμμετοχή του οδηγού. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες της ισχύος του: 0-100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 270 χλμ./ώρα.

Επετειακές λεπτομέρειες και αναφορές στο 1976

Εξωτερικά, το Golf GTI 1976 ξεχωρίζει από την πρόσθετη κόκκινη γραμμή στο εμπρός splitter, τα ειδικά λογότυπα και τα γραφικά «GTI 1976». Διαθέτει μαύρα καλύμματα καθρεφτών, σκούρα σήματα Volkswagen και ζάντες Queenstown 19 ιντσών.

Στο εσωτερικό, η πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι αναμφίβολα ο επιλογέας ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας του γκολφ, ένας άμεσος φόρος τιμής στο πρώτο Golf GTI. Υπάρχουν επίσης σπορ καθίσματα με ειδική επένδυση, κόκκινες ζώνες ασφαλείας, κόκκινο πεντάλ γκαζιού και διακοσμητικά στοιχεία από ανθρακονήματα. Κάθε αυτοκίνητο θα διαθέτει και ειδική πλακέτα με την ένδειξη «ONE OF 1976».

Προαιρετικό πακέτο για ακόμη πιο σπορ οδήγηση

Όσοι θέλουν κάτι περισσότερο θα μπορούν να επιλέξουν το προαιρετικό GTI Performance Package. Αυτό περιλαμβάνει ελαφρύτερες σφυρήλατες ζάντες Warmenau 19 ιντσών, εξάτμιση R-Performance με απολήξεις τιτανίου και αναβαθμισμένο πλαίσιο. Η ανάρτηση χαμηλώνει επιπλέον κατά 5 χιλιοστά σε σχέση με εκείνη του Clubsport, ενώ έχουν γίνει αλλαγές στις βάσεις των αμορτισέρ και στα εξαρτήματα της ανάρτησης, με στόχο την καλύτερη πρόσφυση και την πιο άμεση απόκριση στις στροφές. Προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν και ελαστικά ημι-σλικ.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης η προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC, το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό εμπρός και το προφίλ οδήγησης Special, με ρυθμίσεις που έχουν εξελιχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις της θρυλικής πίστας Nürburgring Nordschleife.

Η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την τιμή του συλλεκτικού μοντέλου. Γνωρίζουμε, όμως, ότι θα κατασκευαστεί στο Wolfsburg και ότι από το 2027 μόλις 1.976 τυχεροί θα μπορούν να αποκτήσουν ένα τόσο ξεχωριστό Golf GTI.