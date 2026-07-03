Υπάρχουν hypercars που εντυπωσιάζουν με την ισχύ τους και υπάρχουν και εκείνα που αλλάζουν τα δεδομένα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει χωρίς αμφιβολία το McMurtry Spéirling PURE, το οποίο, μετά από χρόνια δοκιμών και αλλεπάλληλων ρεκόρ, περνά πλέον επίσημα στη γραμμή παραγωγής.

Η βρετανική McMurtry Automotive αποκάλυψε την τελική έκδοση παραγωγής του μονοθέσιου ηλεκτρικού hypercar, το οποίο θα κατασκευάζεται στο χέρι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Cotswolds της Αγγλίας. Οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με την τιμή να ξεκινά από τις 995.000 λίρες Αγγλίας, χωρίς φόρους και προαιρετικό εξοπλισμό.

Το «fan car» που γράφει ιστορία

Το Spéirling έγινε γνωστό χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Downforce-on-Demand, το οποίο χρησιμοποιεί δύο ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας για να δημιουργεί έως και 2.000 κιλά κάθετης δύναμης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο. Σε αντίθεση με τις συμβατικές αεροδυναμικές λύσεις που χρειάζονται ταχύτητα για να λειτουργήσουν, το σύστημα αυτό «ρουφά» κυριολεκτικά το αυτοκίνητο προς την άσφαλτο, προσφέροντας επίπεδα πρόσφυσης που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε αγωνιστικά πρωτότυπα.

Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, το Spéirling έχει ήδη γράψει ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ανάβασης στο Goodwood Festival of Speed, σημειώνοντας νέο απόλυτο χρόνο στην πίστα του Top Gear και πραγματοποιώντας ακόμη και την εντυπωσιακή επίδειξη οδήγησης… ανάποδα, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη του συστήματος αναρρόφησης.

1.000 ίπποι και επιτάχυνση που κόβει την ανάσα

Η έκδοση παραγωγής διατηρεί τις εξωπραγματικές επιδόσεις του πρωτοτύπου, αποκτώντας παράλληλα σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις. Η ισχύς φτάνει τους 1.000 ίππους, οι οποίοι μεταφέρονται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφορικού.

Η επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 1,55 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 306 χλμ./ώρα. Παράλληλα, το αυτοκίνητο μπορεί να αναπτύξει πλευρικές και επιβραδυντικές δυνάμεις που φτάνουν τα 3g, επίπεδα που συναντώνται σε μονοθέσια κορυφαίων αγωνιστικών κατηγοριών.

Μεγαλύτερη μπαταρία και σημαντικές αλλαγές

Σε σχέση με τα πρωτότυπα που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, το Spéirling PURE διαθέτει πλέον νέα μπαταρία 100 kWh, σημαντικά μεγαλύτερη από την προηγούμενη των 60 kWh. Για να χωρέσει το νέο πακέτο συσσωρευτών, οι μηχανικοί αύξησαν το μεταξόνιο κατά περίπου 10%, ενώ σχεδίασαν από την αρχή το ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο, προσφέροντας περισσότερο χώρο στην καμπίνα και καλύτερη εργονομία για τον οδηγό.

Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει αναβαθμισμένη ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, νέο σύστημα ψύξης, βελτιωμένη ανάρτηση και ταχύτερη φόρτιση DC, η οποία μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία από το 20% στο 95% σε περίπου 20 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά παραγωγής

Κινητήρια μονάδα: Δύο ηλεκτρικοί κινητήρες, συνολικής απόδοσης 1.000 ίππων

Μπαταρία: 60 kWh

Μήκος: 3.4μ.

Βάρος: 990 κιλά (ελαφριά κατασκευή carbon).

Επιτάχυνση: 0-100χλμ./ώρα σε 1.5 δευτερόλεπτα.

Τελική ταχύτητα: Περίπου 306χλμ./ώρα

Φρένα: Δισκόφρενα carbon-ceramic με δαγκάνες έξι εμβόλων

Θα κατασκευαστούν ελάχιστα

Το McMurtry Spéirling PURE δεν προορίζεται για μαζική παραγωγή. Η εταιρεία θα κατασκευάσει περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, με κάθε μονάδα να συναρμολογείται στο χέρι και να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη, από τα χρώματα και τα γραφικά μέχρι το εσωτερικό και το ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα. Πρόκειται για ένα hypercar αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει επιδόσεις επιπέδου Formula 1 χωρίς να απαιτεί από τον οδηγό τις γνώσεις ενός επαγγελματία αγωνιζόμενου.