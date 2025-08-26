Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes-AMG δεν είναι άγνωστη στο να κυνηγάει ρεκόρ, κι όμως αυτή τη φορά, ίσως να ξεπέρασε ακόμη και τον εαυτό της. Το Concept AMG GT XX έκανε (εικονικά) χιλιομετρικά, τον γύρο του κόσμου σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα. Πρόκειται για ένα απίστευτα γρήγορο τετράθυρο κουπέ με τρεις κινητήρες που παράγουν συνδυασμένη ισχύ, άνω των 1.360 ίππων, με το μοντέλο να πιάνει μέχρι και τα359χλμ./ώρα.

Ουσιαστικά, αυτό το αυτοκίνητο έκανε γύρους στη γερμανική πίστας Nardo για 7,5 συνεχόμενες ημέρες, σταματώντας μόνο για να φορτίζει. Η Mercedes έφερε δύο πρωτότυπα GT XX και το ζευγάρι ολοκλήρωσε 3.177 γύρους στην πίστα των 12,68 χλμ. κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για ρεκόρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κατέρριψαν ρεκόρ για την μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ένα ηλεκτρικό όχημα σε διάστημα 12-168 ωρών και το ταχύτερο ηλεκτρικό όχημα που διένυσε 2.000-40.075 χλμ.

Εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα ” Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες” του Ιούλιου Βερν, η Mercedes ξεπέρασε στην πραγματικότητα αυτό το νούμερο. 40.075 χλμ. είναι η απόσταση γύρω από τον πλανήτη στον ισημερινό. Η AMG GT XX διένυσε αυτή τη απόσταση σε μόλις 7 ημέρες, 13 ώρες και 24 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, έτρεχε με 220χλμ./ώρα.

Φυσικά, αυτό ήταν δυνατό μόνο χάρη στην τεχνολογία που υπάρχει εδώ. Η φόρτιση στα 850 kW είναι κάτι που μόνο τα πρωτότυπα αυτοκίνητα μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή, αλλά επέτρεψε στην AMG GT XX να προσθέτει 400 χλμ. αυτονομίας σε πέντε λεπτά φόρτισης. Οι αξονικοί κινητήρες παρέχουν επίσης μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος και η Mercedes χρησιμοποίησε άμεση ψύξη μπαταρίας εμπνευσμένη από την F1 για να διασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα ζεσταθεί πολύ.

Απόσταση σε χλμ. Χρόνος

2,000 8ώρες 40λεπτά

5,000 21ώρες 55λεπτά

10,000 2μέρες 23ώρες 16λεπτά

15,000 4μέρες 11ώρες 53λεπτά

20,000 6μέρες και 23λεπτά

25,000 7μέρες 14ώρες 10λεπτά

40,075 7μέρες 13ώρες 24λεπτά