Η Aptera Motors έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική διάθεση του ηλιακού ηλεκτρικού οχήματός της, καθώς η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) χορήγησε στο μοντέλο το απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να μπορεί να διατεθεί νόμιμα στην αγορά.

Το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που αξιοποιεί τον ήλιο

Η Aptera χαρακτηρίζει το μοντέλο της ως το πρώτο ηλιακό ηλεκτρικό όχημα παραγωγής, με το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς του να καλύπτεται από φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος περίπου 700 Watt. Σε ιδανικές συνθήκες η ηλιακή ενέργεια μπορεί να προσφέρει έως και 64 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας ημερησίως, χωρίς το όχημα να χρειαστεί να συνδεθεί σε φορτιστή.

Η βασική πηγή ενέργειας παραμένει η μπαταρία των 40 kWh, η οποία φορτίζει και μέσω του δικτύου. Σύμφωνα με την εταιρεία, μία ώρα ταχείας φόρτισης μπορεί να προσθέσει αυτονομία έως περίπου 644 χιλιομέτρων, χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του οχήματος.

Αεροδυναμική σχεδίαση και τρεις τροχοί

Το Aptera δεν θυμίζει συμβατικό αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα τρίτροχο όχημα δύο θέσεων, με αμάξωμα από ανθρακονήματα και έντονα αεροδυναμική σχεδίαση, που έχει στόχο τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Η εταιρεία αναφέρει ότι το μοντέλο επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από έξι δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει περίπου τα 161 χλμ./ώρα.

Απομένει ακόμη ένα σημαντικό βήμα

Παρότι η έγκριση της EPA αποτελεί σημαντικό ορόσημο, η Aptera δεν μπορεί ακόμη να ξεκινήσει τις παραδόσεις στους πελάτες. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Οχημάτων, τα οποία αφορούν την ασφάλεια και την κατασκευή του οχήματος.

Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει τα πρώτα οχήματα επικύρωσης παραγωγής στις εγκαταστάσεις της στην Καλιφόρνια και συνεχίζει τις δοκιμές, με στόχο να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες πριν ξεκινήσει τις πρώτες παραδόσεις. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Aptera, έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 50.000 προκρατήσεις για το πρωτοποριακό μοντέλο.