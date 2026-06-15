Το εντυπωσιακό επίτευγμα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άνγκελχολμ στη Σουηδία, με τον εργοστασιακό οδηγό Markus Lundh πίσω από το τιμόνι. Σε αυτό το ελεγχόμενο περιβάλλον, η Jesko Absolut ολοκλήρωσε το 400άρι (402 μέτρα για την ακρίβεια) σε μόλις 8,54 δευτ., περνώντας τη γραμμή τερματισμού με εντυπωσιακή ταχύτητα εξόδου 305 χλμ./ώρα. Παράλληλα πέτυχε και ρεκόρ στο 800άρι, με χρόνο 12.76 δευτ. με ταχύτητα στα 373χλμ./ώρα.

Η επίδοση των 8,54 δευτερολέπτων στο quarter mile όπως το λένε και οι Αμερικάνοι, αποτελεί την κορυφαία που έχει καταγραφεί ποτέ για αυτοκίνητο παραγωγής. Παράλληλα το μοντέλο κατάφερε να φτάσει τα 400χλμ./ώρα σε 25.21 δευτ. ενώ χρειάστηκε μόλις 8.44 δευτ. για την πλήρη ακινητοποίηση του. από αυτή την ακραία ταχύτητα.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται ο γνωστός twin-turbo V8 των 5.0 λίτρων της Koenigsegg, ο οποίος στην κορυφαία του απόδοση φτάνει έως και τους 1.600 ίππους με καύσιμο E85, συνδυασμένος με ένα εξαιρετικά ελαφρύ και εξελιγμένο σύνολο μετάδοσης που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να συνεχίζει να επιταχύνει με ρυθμούς που θυμίζουν μονοθέσιο dragster. Το 0-100 έρχεται σε μόλις 2.7 δευτ. ενώ το μοντέλο θεωρητικά έχει τελική στα 530χλμ./ώρα (σε προσομοιώσεις).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Jesko Absolut παραμένει πισωκίνητο, κάτι που καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακή την ικανότητά του να “περνάει” την ισχύ στο δρόμο χωρίς τετρακίνηση, αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα διαχείρισης πρόσφυσης και αεροδυναμική χαμηλής αντίστασης, καθώς έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μέγιστη τελική ταχύτητα και όχι την πίστα.

Τα νέα αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη εντυπωσιακή λίστα επιδόσεων του μοντέλου, το οποίο έχει στο ενεργητικό του και το γνωστό 0-400-0χλμ./ώρα ρεκόρ της μάρκας (σε 25.21 δευτ.), επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη των hypercars δεν έχει ακόμη φτάσει στο όριό της.

Η Jesko Absolut παρουσιάστηκε πριν έξι χρόνια ως η πιο ακραία εκδοχή της σειράς Jesko με την παραγωγή της να περιορίζεται στις 125 μονάδες και την τιμή εκκίνησης να ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.