Έχοντας ως κεντρικό μήνυμα «Guardian. For Family» δηλαδή «Φύλακας της Οικογένειας», η Chery σε ειδική εκδήλωση πραγματοποίησε ένα διαφορετικό crash test. Αντί να χρησιμοποιήσει δυο Ι.Χ επέλεξε ένα Ι.Χ και ένα φορτηγό. Η σύγκρουση που ήταν εντυπωσιακή έγινε στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Wuhu της Κίνας.

Το Chery Tiggo 7 ολοκλήρωσε με επιτυχία- σύμφωνα με το δελτίο τύπου που πήραμε από την εταιρία- την απαιτητική δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης με φορτηγό, σε ταχύτητα 50 χλμ./ώρα. Κινήθηκε κατά μήκος της προκαθορισμένης διαδρομής και προσέκρουσε στο φορτηγό, με τη σύγκρουση να μεταδίδεται ζωντανά στις οθόνες, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει τη δοκιμή σε πραγματικό χρόνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης “eCall” ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά την πρόσκρουση, εξασφαλίζοντας την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας. Παράλληλα, οι μπροστινές (A-pillars) και μεσαίες (B-pillars) κολώνες του οχήματος, όπως και οι πόρτες, παρέμειναν άθικτες, χωρίς σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ακεραιότητας του χώρου των επιβατών. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, συγκρατώντας αποτελεσματικά τα ανδρείκελα και οι αερόσακοι αναπτύχθηκαν με ακρίβεια. Τα δύο συστήματα λειτούργησαν συνδυαστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία στα ανδρείκελα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Ο κ. Liang Yugen, στέλεχος της Chery αναφέρθηκε στην ασφάλεια και στις προδιαγραφές του Tiggo 7. Επίσης οι Κινέζοι ανέφεραν ότι η ασφάλεια του Chery Tiggo 7 επιβεβαιώνεται από τη βαθμολογία πέντε αστέρων που έχει λάβει το SUV από τέσσερα σημαντικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας: το ιδιαίτερα απαιτητικό Euro NCAP στην Ευρώπη, το C-NCAP στην Κίνα, το ANCAP στην Αυστραλία και το ASEAN NCAP στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στην εκδήλωση οι Κινέζοι προσκάλεσαν εκτός από δημοσιογράφους του ειδικού τύπου και άλλους «ειδικούς» όπως influencers που τελευταία έχουν μετονομασθεί Opinion Leaders οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει και ειδικότητα στα θέματα ασφάλειας και τεχνικής αρτιότητας των αυτοκινήτων.

Για το Chery Tiggo 7 εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι ένα δημοφιλές οικογενειακό SUV που συνδυάζει υψηλή ποιότητα κατασκευής, ευρυχωρία και διαθέτει αποδοτικά υβριδικά συστήματα κίνησης.

Που γίνονται οι δοκιμές

Το crash test στην πόλη Wuhu αποτελεί μία ακόμη επιτυχημένη δοκιμασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων δοκιμών και επικύρωσης των προδιαγραφών ασφαλείας της Chery. Ραχοκοκαλιά αυτών των προγραμμάτων αποτελεί το “Global Safety Challenge” που έχει διεξαχθεί σε περισσότερες από 40 χώρες, αξιολογώντας την αντοχή των οχημάτων και της υβριδικής τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH).

Το τελευταίο κεφάλαιο του “Global Safety Challenge” γράφτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, όπου η μπαταρία υψηλής τάσης του Chery Tiggo 9 αφαιρέθηκε από το όχημα και βυθίστηκε σε αλατούχο διάλυμα για 24 ώρες. Στη συνέχεια, η μπαταρία επανατοποθετήθηκε στο premium SUV, το οποίο λειτούργησε κανονικά.

Αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά είναι το Spanos Group. Στην ελληνική αγορά κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται κάλυψη 8 ετών ή 160.000 χλμ. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το όριο που συμπληρώνεται πρώτο. Το Spanos Group προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.