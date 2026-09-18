Ποιο είναι το κουμπί που χρησιμοποιούν περισσότερο οι οδηγοί σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο; Αν σκεφτήκατε το Start-Stop, το κεντρικό κλείδωμα ή κάποια λειτουργία του infotainment, η Dacia έχει μια μάλλον απρόσμενη απάντηση.

Το πιο πολυχρησιμοποιημένο κουμπί στα αυτοκίνητά της είναι αυτό που βοηθά τον οδηγό να… ησυχάσει από τα ηχητικά «μπιπ» των συστημάτων υποβοήθησης.

Η αποκάλυψη έγινε από την CEO της Dacia, Katrin Adt, η οποία μιλώντας στο Autocar χαρακτήρισε το συγκεκριμένο χειριστήριο ως το λεγόμενο «magic button» της μάρκας. Πρόκειται για το φυσικό πλήκτρο My Safety, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να επαναφέρει γρήγορα την προσωπική του ρύθμιση για μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Το κουμπί που λέει «σταμάτα να με ενοχλείς»

Η λειτουργία My Safety επιτρέπει στον οδηγό να δημιουργήσει μια προσωπική ρύθμιση, στην οποία μπορούν, ανάλογα με το μοντέλο, να περιλαμβάνονται διάφορες λειτουργίες υποβοήθησης και οι αντίστοιχες ειδοποιήσεις. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ηχητικές προειδοποιήσεις για υπέρβαση ταχύτητας, προειδοποιήσεις αλλαγής ορίου ταχύτητας, λειτουργίες διατήρησης ή πρόληψης εξόδου από τη λωρίδα, προειδοποίηση τυφλού σημείου και προειδοποιήσεις σχετικές με την προσοχή ή την κόπωση του οδηγού.

CEO Dacia: “Χαλαρώστε τους κανονισμούς για τα μικρά, προσιτά αυτοκίνητα”

Σύμφωνα με την CEO της Dacia, η εταιρεία έχει ήδη χρειαστεί να συμμορφωθεί με περίπου 100 διαφορετικούς κανονισμούς, ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας αναμένει άλλους 107. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το κόστος της συμμόρφωσης καθώς περίπου το 25% του προϋπολογισμού Έρευνας και Ανάπτυξης της Dacia, κατευθύνεται σήμερα στην κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Για μια μάρκα που έχει ως βασικό της πλεονέκτημα την προσιτή μετακίνηση, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Κάθε νέα υποχρεωτική τεχνολογία δεν σημαίνει μόνο την προσθήκη ενός αισθητήρα ή μιας κάμερας. Συνεπάγεται επιπλέον εξοπλισμό, ηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικό, εξέλιξη, δοκιμές, πιστοποίηση και τελικά κόστος. Και αυτό το κόστος, αργά ή γρήγορα, καταλήγει να επηρεάζει την τιμή του αυτοκινήτου.

Η Katrin Adt υποστηρίζει ότι η συνεχής προσθήκη νέων απαιτήσεων κάνει ολοένα δυσκολότερη την κατασκευή μικρών και οικονομικά προσιτών αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτό, η Dacia έχει ζητήσει μαζί με άλλους κατασκευαστές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ρυθμιστικό «πάγωμα» για τα μικρά αυτοκίνητα, ώστε οι κατασκευαστές να αποκτήσουν μεγαλύτερο περιθώριο να διατηρήσουν τις τιμές σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Αν, σύμφωνα με την ίδια την CEO της Dacia, το πλήκτρο που χρησιμοποιούν περισσότερο οι πελάτες είναι αυτό που τους επιτρέπει να περιορίζουν τα ηχητικά μηνύματα των ADAS, τότε η δήλωση λειτουργεί ως ένδειξη για το πώς βιώνουν οι οδηγοί την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία ηλεκτρονικών βοηθημάτων στην καθημερινή οδήγηση.