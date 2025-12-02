Ο Mate Rimac είναι ένας εκπληκτικά ανήσυχος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν σταματά να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται, ενώ δεν ξεχνά παράλληλα να δίνει εύσημα και στον ανταγωνισμό. Είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Rimac, ο οποίος περιλαμβάνει την Bugatti Automobiles, τη Rimac Automobili, αλλά και τη Rimac Technology.

Έχοντας αποδείξει πως η εταιρία του μπορεί να φτιάξει τα πιο όμορφα, γρήγορα και εντυπωσιακά βενζινοκίνητα σύνολα μέσω της Bugatti αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά μέσω της Rimac, τώρα επεκτείνεται σε νέο τομέα.

Ο ανήσυχος λοιπόν 37χρονος Κροάτης, είναι συνιδιοκτήτης και στην εταιρία Verne, η οποία ετοιμάζεται να λανσάρει το 2026, τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά και αυτοκινούμενα ρομποταξί στην Ευρώπη. Αντί να απευθυνθεί σε έναν υπάρχοντα κατασκευαστή αυτοκινήτων για να χρησιμοποιήσει τα οχήματά του για τα robotaxi του (όπως έκανε η Waymo με την Jaguar), η Verne αναπτύσσει το δικό της αυτόνομο αυτοκίνητο από την αρχή. Το δίθυρο μοντέλο παρουσιάστηκε πέρυσι και διαθέτει μια ευρύχωρη καμπίνα χωρίς παραδοσιακά χειριστήρια όπως τιμόνι ή πεντάλ.

Σύμφωνα με τον Rimac, τα αυτόνομα ρομποτικά ταξί της Verne θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναμόρφωση της προσωπικής κινητικότητας. Πιστεύει ότι θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να ανακτήσουν τον χρόνο που διαφορετικά θα χανόταν στην κίνηση, είτε δουλεύοντας σε φορητό υπολογιστή είτε συμμετέχοντας σε ένα online meeting καθ’ οδόν. Όπως καταλαβαίνετε, αντί να γλυτώσουμε την κίνηση, θα… δουλεύουμε σε αυτήν.

Ο Rimac λέει ότι το ρομποτάξι της Verne προσφέρει περισσότερο χώρο και από ό,τι θα έβρισκε ένας πλούσιος επιχειρηματίας στο πίσω μέρος μιας Rolls-Royce, στην οποία μπορεί να μετακινείται με σοφέρ. Μια τεράστια οθόνη κυριαρχεί στο ταμπλό και τα καθίσματα μπορούν να ανακλινθούν πλήρως.

Στόχος του είναι να λανσάρει την υπηρεσία ρομποτάξι πρώτα στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, υπόσχοντας ότι θα είναι φθηνότερη από τις τρέχουσες υπηρεσίες μεταφοράς. Εάν η κροατική κυκλοφορία είναι επιτυχής, υπάρχουν ήδη σχέδια για την επέκταση της υπηρεσίας σε άλλες αγορές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.