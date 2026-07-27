Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι χρωματιστές δαγκάνες φρένων υπάρχουν απλώς για να κάνουν ένα αυτοκίνητο να δείχνει πιο σπορ. Στην περίπτωση της Nissan, όμως, το χρώμα τους λειτουργεί σαν ένας… μυστικός κώδικας.

Η ιαπωνική εταιρεία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια διαφορετικές αποχρώσεις στις δαγκάνες των μοντέλων της, με κάθε χρώμα να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο σύστημα πέδησης και διαφορετικό επίπεδο επιδόσεων.

Ασημί: Η καθημερινή επιλογή

Οι ασημί δαγκάνες συναντώνται στα περισσότερα μοντέλα της Nissan και προορίζονται για την καθημερινή χρήση. Πρόκειται για τα βασικά συστήματα πέδησης, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν αξιοπιστία και επαρκή απόδοση στις συνήθεις συνθήκες οδήγησης.

Κόκκινο: Το πρώτο βήμα στις επιδόσεις

Το κόκκινο σηματοδοτεί την αναβάθμιση. Τα συγκεκριμένα φρένα διαθέτουν αλουμινένιες δαγκάνες Akebono με μεγαλύτερους δίσκους και προορίζονται για μοντέλα με πιο σπορ προσανατολισμό, όπως το Nissan Z Performance.

Έντονο κόκκινο: Απευθείας από το GT-R

Η πιο φωτεινή απόχρωση του κόκκινου προορίζεται αποκλειστικά για το Nissan Z Nismo. Οι δαγκάνες αυτές βασίζονται στην τεχνολογία του θρυλικού GT-R και συνοδεύονται από δίσκους σχεδιασμένους να αντέχουν πολύ υψηλότερα θερμικά φορτία σε απαιτητική οδήγηση ή χρήση πίστας.

Χρυσό: Το σήμα της Brembo

Αν δεις χρυσές δαγκάνες, είναι πολύ πιθανό να κρύβονται από πίσω φρένα της Brembo. Η Nissan υιοθέτησε αυτόν τον χρωματισμό ήδη από το Skyline GT-R R34 και στη συνέχεια τον χρησιμοποίησε σε κορυφαίες εκδόσεις των 350Z και GT-R, δημιουργώντας μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Κίτρινο: Η κορυφή της ιεραρχίας

Το πιο σπάνιο χρώμα είναι το κίτρινο. Στη γκάμα της Nissan σημαίνει ότι το αυτοκίνητο διαθέτει κεραμικά-ανθρακονημάτινα φρένα (carbon-ceramic), το κορυφαίο σύστημα πέδησης της εταιρείας, σχεδιασμένο για ακραίες συνθήκες οδήγησης και εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

Δεν είναι μόδα, αλλά… ταυτότητα

Για τη Nissan, οι χρωματιστές δαγκάνες δεν αποτελούν απλώς σχεδιαστική λεπτομέρεια. Είναι ένας εύκολος τρόπος να αναγνωρίζει κανείς το επίπεδο του συστήματος πέδησης και, κατ’ επέκταση, τον χαρακτήρα κάθε μοντέλου. Την επόμενη φορά που θα δεις ένα Nissan με κόκκινες, χρυσές ή κίτρινες δαγκάνες, θα ξέρεις ότι δεν πρόκειται μόνο για θέμα εμφάνισης, αλλά για έναν μικρό… κώδικα επιδόσεων που οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν.