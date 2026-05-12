Μπορεί ο Fernando Alonso να περνά δύσκολη σεζόν με την Aston Martin στη Formula 1, όμως φαίνεται πως βρήκε τον ιδανικό τρόπο να ξεχαστεί, αγοράζοντας μία από τις πιο σπάνιες και ακραίες Pagani που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 απέκτησε την μοναδική Pagani Zonda Diamante Verde, ένα one-off hypercar που εκτιμάται πως κοστίζει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και ήδη θεωρείται συλλεκτικός θρύλος.

Η Pagani που δεν υπάρχει άλλη σαν αυτή

Η συγκεκριμένη Zonda δεν είναι απλώς μία σπάνια έκδοση, αλλά κυριολεκτικά μοναδική στον κόσμο. Η Diamante Verde βασίζεται στη σειρά Zonda 760 και διαθέτει αμάξωμα από γυμνό carbon με ειδικά πράσινα metallic flakes μέσα στο βερνίκι, κάτι που δημιουργεί ένα σχεδόν «σμαραγδένιο» εφέ όταν πέφτει πάνω του το φως. Από εκεί προέρχεται και το όνομά της: Diamante Verde, δηλαδή «Πράσινο Διαμάντι».

Στην καρδιά της Diamante Verde βρίσκεται ο θρυλικός 7,3λιτρος ατμοσφαιρικός V12 της Mercedes-AMG, ο οποίος αποδίδει περίπου 760 ίππους, χωρίς turbo, χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση και με ωμό ήχο.

Μέχι και το συνηθισμένο στα hypercars Μονακό, “ζαλίστηκε” μαζί της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MECHATRONIK (@mechatronik)



Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Alonso να πλησιάζει την Pagani του στους δρόμους του Μονακό, να τοποθετεί χειροκίνητα την πινακίδα και στη συνέχεια να βάζει μπροστά τον V12, με τον ήχο να γεμίζει ολόκληρο τον δρόμο. Όπως ήταν φυσικό, περαστικοί και car spotters μαζεύτηκαν αμέσως γύρω από το αυτοκίνητο, καθώς τέτοιες Zonda εμφανίζονται δημόσια εξαιρετικά σπάνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OnlyForLuxury (@onlyforluxury)



Και ο Hamilton έχει τη δική του Zonda

Ο Alonso δεν είναι ο πρώτος οδηγός Formula 1 που ερωτεύτηκε τη Zonda. Ο Lewis Hamilton είχε παραγγείλει πριν χρόνια τη δική του μοναδική Zonda 760LH. Όμως η Diamante Verde θεωρείται ίσως ακόμη πιο ιδιαίτερη χάρη στο μοναδικό carbon φινίρισμα και το γεγονός ότι πρόκειται για Roadster.