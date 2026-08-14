Η Volvo κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ασφαλέστερη οδήγηση παρουσιάζοντας το Safety Coach, μια νέα εφαρμογή που δεν περιορίζεται μόνο στο να παρακολουθεί τον τρόπο που κινείται το αυτοκίνητο, αλλά αξιολογεί και τον ίδιο τον οδηγό. Το νέο σύστημα θα προσφέρει συμβουλές οδήγησης σε πραγματικό χρόνο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε χαμηλότερα ασφάλιστρα για όσους επιλέγουν να μοιραστούν τα δεδομένα τους με ασφαλιστικές εταιρείες.

Το Safety Coach θα εμφανίζεται τόσο στην οθόνη infotainment του αυτοκινήτου όσο και στην εφαρμογή Volvo Cars για κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή αναλύει καθημερινές οδηγικές συνήθειες όπως:

το φρενάρισμα

την επιτάχυνση

τις στροφές

τη γενικότερη συμπεριφορά στο δρόμο

Με βάση αυτά τα στοιχεία δημιουργεί ένα προσωπικό και δυναμικό Safety Coach Score, δηλαδή μια βαθμολογία που δείχνει πόσο ασφαλής είναι η οδήγηση κάθε χρήστη. Στόχος δεν είναι η τιμωρία του οδηγού αλλά η βελτίωσή του μέσα από εξατομικευμένες συμβουλές και παρατηρήσεις.

Βασίζεται σε δεκαετίες δεδομένων ατυχημάτων

Σύμφωνα με τη Volvo, η εφαρμογή αξιοποιεί τη γνώση που έχει αποκτήσει η εταιρεία από δεκαετίες έρευνας γύρω από την οδική ασφάλεια και την ανάλυση πραγματικών ατυχημάτων. Όπως εξηγεί ο ειδικός σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς της Volvo, Mikael Ljung Aust, πολλοί δρόμοι γίνονται επικίνδυνοι όταν οι υπόλοιποι χρήστες δεν μπορούν να προβλέψουν τις κινήσεις ενός οχήματος. Η οδήγηση με σταθερές ταχύτητες και χωρίς απότομους ελιγμούς βοηθά τους υπόλοιπους οδηγούς να προβλέπουν καλύτερα τις κινήσεις μας, μειώνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Volvo συνδέει την εφαρμογή με τα ασφάλιστρα

Αρχικά σε Σουηδία και Νορβηγία, οι πελάτες που θα επιλέξουν να μοιραστούν τα δεδομένα οδήγησής τους με τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία Volvia, θα μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά προγράμματα ασφάλισης που λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο οδήγησης. Με απλά λόγια, όσο πιο ασφαλής είναι η οδήγηση τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι ανταμοιβές.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο πλευρό της ασφαλούς οδήγησης

Η ανάπτυξη του Safety Coach έγινε σε συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics (CMT), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεματικής και τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, αντίστοιχα προγράμματα έχουν αποδείξει ότι μειώνουν σημαντικά τα περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας και τα απότομα φρεναρίσματα, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ασφαλών οδηγικών συνηθειών.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα;

Η Volvo τονίζει ότι η χρήση του Safety Coach είναι απολύτως προαιρετική. Οι οδηγοί θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν αν θέλουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή, ενώ ξεχωριστή συναίνεση θα απαιτείται για τη διαβίβαση των δεδομένων τους σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε ποια μοντέλα θα είναι διαθέσιμο

Η διάθεση ξεκινά από τη Σουηδία και τη Νορβηγία και αφορά τα μοντέλα Volvo που διαθέτουν infotainment βασισμένο στο Google Android από το έτος μοντέλου 2020 και μετά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 και ES90. Η Volvo έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η εφαρμογή θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με αντίστοιχα ασφαλιστικά προγράμματα που θα επιβραβεύουν την ασφαλή οδήγηση.