Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Cupra δεν είναι τυχαία μία από τις αγαπημένες μάρκες της Ευρώπης, καθώς ξέρει να φτιάχνει σύνολα που προσφέρουν χαμόγελα στον οδηγό. Αυτή τη φορά, η μάρκα επαναφέρει τον υπέροχο 5κύλινδρο TSI κινητήρα στη νέα VZ5 έκδοση του Cupra Formentor.

Περιορισμένη σε μόλις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, αυτή η έκδοση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το SUV υψηλών επιδόσεων, συνδυάζοντας την ακατέργαστη ισχύ με την εκλεπτυσμένη αισθητική και την τεχνολογία αιχμής.

«Η επιστροφή του CUPRA Formentor VZ5 αποτελεί μια τολμηρή δήλωση της δέσμευσής μας στην απόδοση και το συναίσθημα. Με τον εμβληματικό πεντακύλινδρο κινητήρα του, αυτό το μοντέλο ενσαρκώνει την ουσία της CUPRA — τολμηρό, αντισυμβατικό και με γνώμονα το πάθος», λέει ο Sven Schuwirth, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Aftersales στην CUPRA.

Κάτω από το καπό του Formentor VZ5 βρίσκεται ο εμβληματικός πεντακύλινδρος κινητήρας 2,5 λίτρων TSI, που αποδίδει 390 άλογα και 480 Nm ροπής, και έχει επαναβαθμονομηθεί για να προσφέρει μια ακόμη πιο συγκινητική εμπειρία. Σε συνδυασμό με ένα επτατάχυτο κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη και το σύστημα τετρακίνησης της Cupra, καθώς και με ενσωματωμένη τεχνολογία torque splitter, το VZ5 προσφέρει ακριβή κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές.

Αυτή η νέα έκδοση εισάγει τολμηρά στοιχεία εξωτερικού σχεδιασμού, όπως νέο μπροστινό προφυλακτήρα και μπροστινό splitter με το χαραγμένο λογότυπο VZ5, φαρδύτερους θόλους τροχών και έναν εκλεπτυσμένο πίσω προφυλακτήρα και διαχύτη – που στεγάζουν τις διαγώνιες χάλκινες απολήξεις του συστήματος εξάτμισης – που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη επιβλητικότητα.

Ειδικές ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών με τον εμβληματικό σχεδιασμό του VZ5, σκούρα χρωμιωμένη επιγραφή CUPRA και μια επιμελημένη παλέτα μεταλλικών ή ματ επιλογών χρωμάτων: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt και Enceladus Grey Matt ολοκληρώνουν την επιθετική αισθητική του υψηλών επιδόσεων SUV.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία σχεδιασμού της εταιρίας συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας κομψότητα, σπορτίφ στυλ και ψηφιοποίηση. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και οι λεπτομέρειες εσωτερικού με την επωνυμία Cupra, αναβαθμίζουν το οδηγικό περιβάλλον, ενώ η τελική πινελιά είναι τα καθίσματα CUP Bucket.

Από το αρχικό του ντεμπούτο, το Formentor VZ5 αποτελεί σύμβολο του επαναστατικού πνεύματος και της μηχανικής ικανότητας της μάρκας. Αυτή η επανεισαγωγή είναι κάτι περισσότερο από μια ανανέωση – είναι μια επιβεβαίωση της πίστης της Cupra στη συναισθηματική δύναμη της οδήγησης. Με τον χαρακτηριστικό πεντακύλινδρο ρυθμό του, τον σμιλεμένο σχεδιασμό και την περιορισμένη παραγωγή μόλις 4.000 μονάδων, το VZ5 είναι ένα σύγχρονο σύμβολο.

Σχεδιασμένο, αναπτυγμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, θα εισέλθει στην παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2026.