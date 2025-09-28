Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το νέο δημιούργημα της Automobili Lamborghini ονομάζεται Tecnomar 101FT και αποκαλύφθηκε στο Monaco Yacht Show.

Σχεδιασμένο για να τραβάει τα βλέμματα και με μήκος πάνω από 30 μέτρα, είναι το είδος του σκάφους που κάνει ένα supercar όπως το Fenomeno που βλέπετε παρκαρισμένο δίπλα του, να φαίνεται μικροσκοπικό, αποτελώντας μια πλωτή υπενθύμιση ότι σε ορισμένους κύκλους, το μέγεθος πραγματικά μετράει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη συνεργασία της Lamborghini με την κατασκευάστρια Εταιρεία σκαφών, Italian Sea Group. Στο παρελθόν, η Lambo λάνσαρε το Tecnomar 63, και αυτή τη φορά, η συνταγή παραμένει η ίδια … απλώς μεγαλύτερη.

Πιο συγκεκριμένα, η σχεδιαστική γλώσσα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι εμφανής στις εξαγωνικές γραμμές σε όλο το 101FT. Σαφώς παίρνει στοιχεία από το νέο Fenomeno, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού σε σχήμα Υ.

Το φουτουριστικό σύνολο κινούν τρεις κινητήρες MTU 16V2000 M96L (ο καθένας είναι 36.7λτ. V16) που αποδίδουν συνολικά 7.600 ίππους. Όσον αφορά τις επιδόσεις, επιτρέπει στο σκάφος να ταξιδεύει με ταχύτητα έως και 45 κόμβων (83χλμ./ώρα). Σα να λέμε ότι είναι ένα hypercar, για τον κόσμο των γιοτ, μόνο που το συγκεκριμένο έχει και χώρο για ηλιοθεραπεία αλλά και καμπίνες.

Μιλώντας για το εσωτερικό, δανείζεται επίσης πολλά στοιχεία από το στυλ των supercar της Lamborghini. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα εξάγωνα, φωτεινά χρώματα, ειδικές ραφές, ακόμη και ένα άγαλμα ταύρου. Οι καρέκλες μοιάζουν σαν να έχουν βγει κατευθείαν από ένα supercar της Lamborghini, όπως και το ταμπλό. Όσο για τη διαμονή, υπάρχουν δωμάτια για τρία μέλη πληρώματος και εννέα καμπίνες επισκεπτών. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι εικόνες εδώ είναι απεικονίσεις. Το πρωτότυπο που παρουσίασε η Lamborghini στην έκθεση ήταν απλώς ένα μοντέλο σε κλίμακα.

Τιμή

Η Lamborghini και η Italian Sea Group δεν έχουν κατασκευάσει ακόμα κανένα σε πλήρη κλίμακα, μιας και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2027. Όσο για την τιμή, αυτή θα ξεκινάει από τα 10 εκατ. χωρίς ακόμα να έχει επιβεβαιωθεί.