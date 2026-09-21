Το νέας, όγδοης γενιάς Charger βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Large και επιστρέφει σε μια multi-energy φιλοσοφία, προσφέροντας τόσο την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Daytona όσο και τις θερμικές εκδόσεις Sixpack με τον νέο 3.0λιτρο Hurricane twin-turbo εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα.

550 ίπποι χωρίς Hemi

Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο είναι ότι το νέο Charger Sixpack δεν προσπαθεί απλώς να αντικαταστήσει τον Hemi Σύμφωνα με τη Dodge, τον ξεπερνά σε ισχύ, ροπή και επιδόσεις. Η νέα γενιά του μοντέλου που θα έρθει και στην Ευρώπη, εξοπλίζεται με τον ο τρίλιτρο Hurricane απόδοσης 550 ίππων και 720 Nm, ροπής, με το 0-100χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Για σύγκριση, ο προηγούμενος 6.4 Hemi Scat Pack είχε 485 ίππους και χρειαζόταν 4,2 δευτερόλεπτα.

Και αν θέλεις ηλεκτρικό, υπάρχει η έκδοση Daytona

Η άλλη πλευρά του νέου Charger είναι η Daytona, η οποία είναι αμιγώς ηλεκτρική και φτάνει έως τους 670 ίππους στην έκδοση Daytona Scat Pack. Η Dodge ανακοινώνει 0-100 σε 3,3 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντάς την ως το ταχύτερο και ισχυρότερο muscle car της. Η ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί σύστημα 400V με μπαταρία χωρητικότητας 100,5 kWh, ενώ για ακόμη περισσότερη δύναμη προσπέρασης, υπάρχει και το PowerShot, το οποίο προσθέτει 40 ίππους για 10 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται.

Και επειδή ένα Charger δεν γίνεται να ακούγεται σαν οποιοδήποτε άλλο EV, η Daytona διαθέτει το Fratzonic Chambered Exhaust, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ηχεία για να δημιουργεί έναν τεχνητά παραγόμενο, χαρακτηριστικό ήχο επιτάχυνσης.

Τετρακίνηση, αλλά και… πισωκίνηση όταν το ζητήσεις

Η Dodge δεν περιορίστηκε στην αύξηση της ισχύος. Όλες οι εκδόσεις του νέου Charger διαθέτουν τετρακίνηση, όμως οι Sixpck μπορούν, όταν το ζητήσει ο οδηγός, να μεταφέρουν το 100% της ροπής στους πίσω τροχούς. Με το πάτημα ενός κουμπιού, λοιπόν, το Charger μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα και από ένα τετρακίνητο muscle car για καθημερινή χρήση να μετατραπεί σε ένα πολύ πιο παιχνιδιάρικο πισωκίνητο αυτοκίνητο. Και για όσους θέλουν ακόμη περισσότερα, η Dodge προσφέρει Launch Control, Drift/Donut Mode, Race Prep, Track Mode και Drag Mode στις κατάλληλες εκδόσεις.

Ένα muscle car που θέλει να είναι και καθημερινό

Το αμάξωμα διατηρεί τις χαρακτηριστικές muscle-car αναλογίες, όμως η Dodge έχει δημιουργήσει ένα «κρυφό» hatchback άνοιγμα, ώστε ο χώρος αποσκευών να είναι σημαντικά πιο πρακτικός από εκείνον ενός παραδοσιακού coupe. Το αυτοκίνητο μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες και διατίθεται τόσο ως δίθυρο coupe όσο και ως τετράθυρο sedan.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η ψηφιακή τεχνολογία, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 16 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας. Ωστόσο, η Dodge έχει τοποθετήσει ξεχωριστό χειριστήριο για τα Drive Modes, ώστε ο οδηγός να μπορεί να αλλάζει γρήγορα τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Υπάρχει ακόμη και Drive Experience Recorder της Cosworth, με κάμερα 1080p στα 60 fps, μικρόφωνο και καταγραφή δεδομένων από την οδήγηση, ώστε ο οδηγός να μπορεί να κρατήσει σε video και telemetry τις επιδόσεις του στην πίστα.

Η νέα γενιά του Dodge Charger είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι το muscle car μπορεί να αλλάξει εποχή χωρίς να εγκαταλείψει εντελώς την παλιά του συνταγή.