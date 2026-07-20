Αν μέχρι σήμερα πιστεύατε ότι οι κάμερες οπισθοπορείας, τα ραντάρ και τα συστήματα ανίχνευσης τυφλού σημείου ήταν αποκλειστικό προνόμιο των αυτοκινήτων, η VW έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Η γερμανική εταιρεία, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη n+, παρουσίασε μία νέα γενιά ηλεκτρικών ποδηλάτων που μεταφέρει τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας από τα αυτοκίνητα… στους δύο τροχούς.

Το νέο Volkswagen Smart eBike ξεχωρίζει κυρίως για το σύστημα Smart View, το οποίο συνδυάζει μία κάμερα υψηλής ανάλυσης τοποθετημένη στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, ραντάρ παρακολούθησης της κυκλοφορίας και μία οθόνη στο κέντρο του τιμονιού. Όταν το ραντάρ εντοπίσει όχημα που πλησιάζει από πίσω, ενεργοποιείται αυτόματα η εικόνα από την κάμερα, επιτρέποντας στον αναβάτη να βλέπει τι συμβαίνει πίσω του χωρίς να χρειάζεται να γυρίσει το κεφάλι.

Ραντάρ για το τυφλό σημείο

Το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα από την πίσω κάμερα. Τα ενσωματωμένα ραντάρ παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση των οχημάτων και μπορούν να προειδοποιήσουν τον ποδηλάτη όταν κάποιο αυτοκίνητο κινείται στο τυφλό σημείο (νεκρή γωνία), λειτουργώντας με παρόμοια λογική με τα συστήματα Blind Spot Monitoring που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Το ποδήλατο… ανάβει φλας

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η φωτεινή LED λωρίδα που είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο. Δεν λειτουργεί μόνο ως φως ημέρας, αλλά ανάβει κόκκινο κατά το φρενάρισμα και πορτοκαλί όταν ενεργοποιούνται τα φλας, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου για τις προθέσεις του αναβάτη.

Κράνος που καλεί βοήθεια

Η Volkswagen και η n+ δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ασφαλείας γύρω από το ποδήλατο. Το προαιρετικό Smart Helmet συνδέεται μέσω Bluetooth και διαθέτει αισθητήρες που μπορούν να αναγνωρίσουν μία πτώση ή σύγκρουση. Αν διαπιστωθεί ατύχημα, μπορεί να αποστείλει αυτόματα μήνυμα σε προκαθορισμένες επαφές, ενώ παράλληλα διαθέτει δικό του φωτισμό για μεγαλύτερη ορατότητα.

Έξυπνα γυαλιά με Head-Up Display

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης τα Smart Glasses, τα οποία προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του αναβάτη. Μέσω μιας μικρής οθόνης HUD εμφανίζονται οδηγίες πλοήγησης, ειδοποιήσεις από το ραντάρ, στοιχεία της διαδρομής και άλλες πληροφορίες, χωρίς ο ποδηλάτης να χρειάζεται να απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο.

Αυτονομία έως 160 χιλιόμετρα

Το ηλεκτρικό ποδήλατο εξοπλίζεται με κεντρικό ηλεκτροκινητήρα Yamaha 250 W, ο οποίος αποδίδει 85 Nm ροπής, ενώ η βασική μπαταρία των 490 Wh προσφέρει αυτονομία έως και 160 χιλιόμετρα. Προαιρετικά διατίθεται δεύτερη μπαταρία 814 Wh, η οποία αυξάνει σημαντικά τη συνολική αυτονομία.

Το Volkswagen Smart eBike θα διατεθεί αρχικά σε δύο εκδόσεις, Sport και Crossover, με τιμή εκκίνησης περίπου 3.999 ευρώ, ενώ οι παραδόσεις αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.