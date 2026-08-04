Την ώρα που οι περισσότερες εταιρείες επενδύουν σε υβριδικά συστήματα, ηλεκτροκινητήρες και οθόνες, η Hennessey αποφάσισε να κινηθεί προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Η αμερικανική εταιρεία παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Blackbird, ένα hypercar που σχεδιάστηκε για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή οδηγική εμπειρία χωρίς φίλτρα, ηλεκτρονικά «στολίδια» και περιττές παρεμβάσεις.

Στην καρδιά του Blackbird βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος ατμοσφαιρικός V8 6,2 λίτρων, ο οποίος εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Ilmor Engineering. Η Hennessey στοχεύει σε απόδοση 850 ίππων, με τον κινητήρα να ξεπερνά τις 9.000 σ.α.λ., ένα νούμερο που σπανίζει πλέον, ακόμη και στα supercars.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως η ισχύς περνά αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, με μεταλλικό οδηγό (gated shifter), μια διάταξη που πλέον θεωρείται σχεδόν εξαφανισμένη στην κατηγορία των hypercars.

Ούτε μία οθόνη στο εσωτερικό

Το Blackbird υιοθετεί μια εντελώς αναλογική φιλοσοφία, με μεγάλο κεντρικό στροφόμετρο, φυσικούς διακόπτες, πραγματικό κλειδί εκκίνησης και πλήρη απουσία οθονών αφής. Μόνο το κινητό του οδηγού λειτουργεί ως infotainment μέσω ειδικής βάσης που έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό.

Η ονομασία του νέου hypercar δεν είναι τυχαία

Το μοντέλο αντλεί έμπνευση από το θρυλικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Lockheed SR-71 Blackbird, ένα από τα ταχύτερα αεροσκάφη που πέταξαν ποτέ. Η αεροπορική επιρροή φαίνεται τόσο στις αναλογίες του αμαξώματος, όσο και σε λεπτομέρειες, όπως τα ενεργά κάθετα αεροδυναμικά πτερύγια στο πίσω μέρος, που θυμίζουν ουραίο τμήμα αεροσκάφους.

Hypercar με… χώρο για ταξίδια

Σε αντίθεση με πολλά ακραία hypercars που θυσιάζουν τα πάντα για την απόλυτη επίδοση, η Hennessey θέλησε το Blackbird να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγάλες διαδρομές. Έτσι διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για αποσκευές, τέσσερις ποτηροθήκες και καμπίνα σχεδιασμένη για άνετα ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων. Η εταιρεία το χαρακτηρίζει μάλιστα ως ένα touring hypercar και όχι ως ένα καθαρόαιμο όπλο πίστας.

Κάτω από 1.360 κιλά και 0-100 σε 2,5 δευτ.

Το ανθρακονημάτινο πλαίσιο και το αμάξωμα από carbon κρατούν το βάρος κάτω από τα 1.360 κιλά, ενώ η Hennessey ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 354 χλμ./ώρα. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 71 αυτοκίνητα παγκοσμίως.

Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων, ενώ σύμφωνα με τη Hennessey περισσότερα από τα δύο τρίτα της παραγωγής έχουν ήδη δεσμευτεί από πελάτες.