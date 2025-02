Οι δύο νέες εκδόσεις του Audi Q4 e-tron είναι η e-tron Inspire Plus και η Sportback e-tron Inspire Plus ΄Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν 204 hp. Τώρα το νέο Audi Q4 e-tron με 204 hp διαθέτει πλουσιότερο εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνει ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών, Audi MMI Navigation plus, θερμαινόμενα καθίσματα και συστήματα διευκόλυνσης οδηγού, καθώς επίσης και λειτουργία χειροκίνητης θερμικής προετοιμασίας της μπαταρίας, όπου με την υπηρεσία Predictive maintenance (πρόβλεψη ανάγκης συντήρησης), προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα. Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία.

Η τιμή του πολυδιάστατου Q4 e-tron 204 hp διαμορφώνεται στις 46.680 ευρώ, ενώ του Q4 Sportback e-tron 204 hp στις 49.580 ευρώ. Το αμιγώς ηλεκτρικό premium μοντέλο διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό, αυτονομία έως 406 χιλιόμετρα (Q4 Sportback e-tron 204 hp: 415 χιλιόμετρα) και ισχύ φόρτισης DC 165 kW.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία η Audi εφοδιάζει το Q4 e-tron και το Q4 Sportback e-tron με μια μεγάλη μπαταρία η οποία κάνει ακόμα πιο χαλαρή την καθημερινότητα, αλλά και τον ελεύθερο χρόνο. Από τον Φεβρουάριο, το compact SUV διατίθεται με μπαταρία 63 kWh (59 kWh καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο). Με αυτήν επιτυγχάνεται ηλεκτρική αυτονομία έως 406 χιλιόμετρα (Q4 Sportback e-tron 204 hp: 415 χιλιόμετρα). Υπό ιδανικές συνθήκες, σε σταθμό φόρτισης DC η κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC) της μπαταρίας αυξάνεται από το δέκα στο ογδόντα τοις εκατό σε μόλις 24 λεπτά. Σε 10 λεπτά φόρτισης επιτυγχάνεται αυτονομία έως 150 χιλιόμετρα (Sportback: 155 χιλιόμετρα). Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 165 kW.

Το Q4 e-tron 204 hp επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε μόλις 8,1 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα. Στον πίσω άξονα, βρίσκεται ένας σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη με μεγάλη απόδοση και εντυπωσιακή ανάπτυξη ισχύος 204 hp (150 kW). Η ελκτική ικανότητα των δύο νέων εκδόσεων είναι 1.000 κιλά σε κλίση δώδεκα τοις εκατό, καθώς και 1.200 κιλά σε κλίση οκτώ τοις εκατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πιο μικρές στάσεις φόρτισης και μια ξένοιαστη ματιά στη συντήρηση: Η φόρτιση του Q4 e-tron 204 hp είναι ακόμα πιο σύντομη, ακόμα και χωρίς τη χρήση του e-tron route planner που προετοιμάζει αυτόματα τη μπαταρία για την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας. Με τη χρήση Apple CarPlay και Android Auto για την πλοήγηση μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της προθέρμανσης της μπαταρίας μέσω του συστήματος MMI. Εκεί φαίνεται με πόσες κιλοβατώρες φορτίζει τη δεδομένη στιγμή η μπαταρία υψηλής τάσης με ταχεία φόρτιση, καθώς και πόση επιπλέον ισχύς φόρτισης είναι διαθέσιμη χάρη στην προετοιμασία της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο, η χειροκίνητη θερμική προετοιμασία της μπαταρίας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα φόρτισης σε κάθε σταθμό ταχυφόρτισης.

Με τη νέα υπηρεσία Predictive maintenance (πρόβλεψη ανάγκης συντήρησης), η Audi παρέχει επίσης τη δυνατότητα της εύληπτης απεικόνισης των εξαρτημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη συντήρηση, μέσω της εφαρμογής myAudi. Έτσι, χάρη σε έγχρωμες σημάνσεις, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή μια λεπτομερή επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του αυτοκινήτου και/ή επιμέρους εξαρτημάτων. Υπάρχει, για παράδειγμα, η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών για τα τακάκια φρένων ή την μπαταρία. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Predictive maintenance (πρόβλεψη ανάγκης συντήρησης), ο εκ των προτέρων επιλεγμένος Εξουσιοδοτημένος Έμπορος επικοινωνεί με τον χρήστη για να κλείσουν ένα ραντεβού. Με αυτόν τον τρόπο, η Audi διαμορφώνει ακόμα πιο αποδοτικά τη διαδικασία της συντήρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κορυφαία συνδεσιμότητα για όλες τις περιστάσεις: Το Audi Application Store στο σύστημα infotainment MMI του οχήματος παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη γκάμα αγαπημένων εφαρμογών για ειδήσεις, podcast, αθλητισμό και παιχνίδια, καθώς και βίντεο και ψυχαγωγία.

Έχοντας στη διάθεσή τους έναν μεγάλο αριθμό περιεχομένων πλοήγησης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν στοχευμένο προγραμματισμό φόρτισης. Ως φίλτρο μπορεί να οριστεί η επιθυμητή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας για τον τόπο προορισμού ή να επιλεχθούν συγκεκριμένοι σταθμοί φόρτισης.

Το Audi smartphone interface συνδέει το smartphone με το αυτοκίνητο και μεταφέρει απρόσκοπτα τα περιεχόμενά του απευθείας στην οθόνη αφής του MMI. Διάφορα περιεχόμενα, όπως πλοήγηση, τηλεφωνία, μουσική ή επιλεγμένες εφαρμογές τρίτων παρόχων, μπορούν να μεταφερθούν ασύρματα ή ακόμα και μέσω καλωδίου USB-C.

Το ChatGPT προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων οι οποίες υπερβαίνουν τον μέχρι πρότινος φωνητικό έλεγχο. Με τον διευρυμένο φωνητικό χειρισμό πραγματοποιείται ο έλεγχος του infotainment, της πλοήγησης και του κλιματισμού, και μπορούν να τεθούν ακόμα και καθημερινές ερωτήσεις. Η δυνατότητα χρήσης φυσικής ομιλίας για την εμφάνιση πληροφοριών καθιστά την οδήγηση πιο ασφαλή, καθώς δεν αποσπάται η προσοχή των οδηγών από τα κυκλοφοριακά δρώμενα.

Το ChatGPT διατίθεται μέσω της υπηρεσίας Microsoft Azure OpenAI Service. Η βάση γι’ αυτή τη νέα λειτουργία είναι το πρόγραμμα “Chat Pro” της εταιρίας Cerence Inc. με ενσωματωμένο ChatGPT σε ποιότητα για αυτοκίνητα.

Εκδόσεις και τιμές

Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στο επίπεδο εξοπλισμού Inspire Plus. Στον πλούσιο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Audi MMI Navigation plus με MMI touch 11,6”, Audi connect με υπηρεσίες Navigation & Infotainment, Audi smartphone interface, Audi Virtual cockpit 10.25′, κάμερα οπισθοπορείας, θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός & πόρτα χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα & κλείσιμο. Το προoδευτικό σύστημα διεύθυνσης (progressive steering), και τα συστήματα Audi drive select και Adaptive Cruise Control αποτελούν, επίσης, βασικό εξοπλισμό.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρική αυτονομία:

Audi Q4 e-tron Inspire Plus 204 hp

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (μεικτός κύκλος, WLTP) σε kWh/100 km: 16,8. Ηλεκτρική αυτονομία (συνδυασμένος/αστικός κύκλος, WLTP) σε km: 406/532

Audi Q4 Sportback e-tron Inspire Plus 204 hp

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (μεικτός κύκλος, WLTP) σε kWh/100 km: 16,4. Ηλεκτρική αυτονομία (συνδυασμένος/αστικός κύκλος, WLTP) σε km: 415/536