Σε μια πολύ απαιτητική δοκιμασία με την ονομασία “El Prix Winter Test Drive” στη Νορβηγία, που οργάνωσε η Norwegian Automobile Federation, το νέο ηλεκτρικό hatchback της Kia, διάνυσε 390χλμ. υπό συνθήκες που έφτασαν μέχρι τους -31 °C, χωρίς να υποστεί μεγάλη πτώση στην αυτονομία. Αυτό σημαίνει ότι ένα EV που στην καθημερινότητα μπορεί να προσφέρει μεγάλη αυτονομία δεν… καταρρέει όταν η θερμοκρασία πέφτει δραματικά.

Η έκδοση που συμμετείχε ήταν εξοπλισμένη με την μεγαλύτερη μπαταρία 81,4 kWh και 19άρες ζάντες, δηλαδή η long range έκδοση. Κανονικά, βάσει WLTP, η αυτονομία του μοντέλου αγγίζει τα 594χλμ. Προς τιμήν του, υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας κατάφερε να καλύψει περίπου 65% αυτού του αριθμού, δηλαδή σχεδόν 400χλμ. στον παγωμένο δρόμο, ένα αποτέλεσμα που το φέρνει πολύ ψηλά μεταξύ όλων των EV που συμμετείχαν στην δοκιμή.

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ο ρυθμός φόρτισης. Παρά τις πολικές θερμοκρασίες, το EV4 πέτυχε φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 33 λεπτά, μόλις δύο λεπτά πάνω από την εργοστασιακή εκτίμηση για ταχύτητα φόρτισης, δείχνοντας ότι το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας και θερμότητας της Kia είναι πιο ανθεκτικό από ό,τι περιμένει κανείς σε τέτοιες συνθήκες.

Το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμής δεν είναι τυχαίο, καθώς η Kia έχει επενδύσει εκτενώς στην αξιοπιστία και στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του EV4. Σε άλλες δοκιμές αντοχής, όπου το μοντέλο ταξίδεψε πάνω από 110.000 χλμ. η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (State of Health) διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Όλα αυτά έρχονται σε μια στιγμή που η αγορά EV και τα νούμερα γύρω από αυτά αρχίζουν να… “προσγειώνονται στον πραγματικό κόσμο”. Οι αριθμοί των επίσημων κύκλων (WLTP, EPA) πολλές φορές απέχουν από την εμπειρία των οδηγών στην καθημερινότητα ή σε ακραίες συνθήκες. Το Kia EV4, πάντως απέδειξε ότι μπορεί να διατηρήσει αξιόλογη αυτονομία και υψηλή ταχύτητα φόρτισης ακόμη και σε πολικές συνθήκες.

Δείτε ΕΔΩ, όλες τις πληροφορίες για το νέο Kia EV4.