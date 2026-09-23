Η βρετανική εταιρεία παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα, με το νέο λογότυπο να κρύβει πίσω του μια ιστορία που συνδέεται άμεσα με τον ιδρυτή της, Bruce McLaren. Η έμπνευση δεν προέρχεται από κάποιο σύγχρονο design studio ή από μια προσπάθεια να δημιουργηθεί απλώς ένα πιο μοντέρνο λογότυπο, αλλά από μια παλιά πινακίδα ενός οικογενειακού συνεργείου στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας.

Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

Το συνεργείπ στο Auckland ανήκε στους γονείς του Bruce McLaren, Les και Ruth. Ήταν ο χώρος όπου ο νεαρός Bruce άρχισε να καλλιεργεί το πάθος του για τη μηχανική και την κατασκευή αυτοκινήτων. Εκεί τροποποίησε ένα Austin Seven του 1929, το οποίο στη συνέχεια οδήγησε στον πρώτο του αγώνα. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη του αγωνιστική νίκη και, ουσιαστικά, ένα από τα πρώτα κεφάλαια μιας ιστορίας που δεκαετίες αργότερα θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κόσμο των αγώνων και των supercars.

Η McLaren πήρε την αισθητική εκείνης της παλιάς πινακίδας και την επανέφερε στη σύγχρονη εποχή

ο νέο λογότυπο χρησιμοποιεί μια ειδικά σχεδιασμένη γραμματοσειρά, την McLaren Sans, και πλέον όλα τα γράμματα εμφανίζονται με κεφαλαίους χαρακτήρες. Η πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια βρίσκεται κάτω από το γράμμα C, όπου υπάρχει μια οριζόντια γραμμή που παραπέμπει άμεσα στην ιστορική πινακίδα του οικογενειακού συνεργείου. Η αλλαγή είναι διακριτική, αλλά ουσιαστική. Η McLaren δεν εγκαταλείπει το αναγνωρίσιμο DNA της, αλλά εξελίσσει το λογότυπο ώστε να λειτουργεί ως κοινή οπτική ταυτότητα για την McLaren Automotive και τη McLaren Racing.

Ακόμη και τα χρώματα έχουν ιστορία

Το γνωστό Papaya παραμένει στο επίκεντρο, ενώ προστίθενται οι αποχρώσεις Ember, Midnight, Black, Anthracite, Colnbrook και Mist. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία δεν επέλεξε τυχαία τα νέα χρώματα. Όπως εξηγεί, ολόκληρη η παλέτα δημιουργήθηκε με αφετηρία μία ιστορική φωτογραφία του Bruce McLaren, καθισμένου πάνω στο ελαστικό του μονοθεσίου του.

Η νέα ταυτότητα μπορεί να παρουσιάστηκε επίσημα τώρα, όμως η McLaren είχε δώσει μια πρώτη γεύση ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν αποκάλυψε την McL 6GT στην Monterey Car Week. Η συγκεκριμένη δημιουργία αποτελεί σύγχρονη αναφορά στο M6GT του Bruce McLaren και ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα αναλογική προσέγγισή της: ανθρακονημάτινη κατασκευή, V8 κινητήρας, πίσω κίνηση και, κυρίως, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, κάτι που επιστρέφει στη McLaren μετά την εποχή της F1.

Νέα εποχή για τη McLaren

Η McLaren βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική επέκταση της δραστηριότητάς της. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. λιρών, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής και τεχνικής της παρουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να διευρύνει τη γκάμα της πέρα από τα παραδοσιακά διθέσια supercars. Στο πλάνο βρίσκεται και το πρώτο SUV στην ιστορία της McLaren.