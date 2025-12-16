Ο ευρωπαϊκός οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης Euro NCAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων) ανακοίνωσε τα τελευταία αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας του. Το νέο T-Roc είναι ένα ακόμα μοντέλο της Volkswagen που λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στον Euro NCAP, αποδεικνύοντας την ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας του compact SUV, η οποία πληροί τις πιο πρόσφατες διαδικασίες δοκιμών.

Η αξιολόγηση κάλυψε τους τομείς «προστασία των ενήλικων επιβατών», «προστασία των παιδιών» και «προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου», καθώς και «προστασία των πεζών». Οι δοκιμαστές του Euro NCAP δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων. Και σε αυτόν τον τομέα, το T-Roc το οποίο ήδη από την εισαγωγική του έκδοση διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πέδησης έκτακτης ανάγκης, εξασφάλισε υψηλές βαθμολογίες κατά τις δοκιμές.

Safety4all by VW

Η εταιρεία χρησιμοποιεί συστήματα υποβοήθησης υψηλής τεχνολογίας όχι μόνο σε premium μοντέλα αλλά και, ιδιαίτερα, στα μαζικά της μοντέλα για να βελτιώσει περαιτέρω την άνεση και την ασφάλεια της ατομικής κινητικότητας. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που νωρίτερα τον Μάιο, το Volkswagen Tayron είχε ήδη λάβει την πολύ σημαντική βαθμολογία των πέντε αστέρων. Επιπλέον, οι επαναξιολογήσεις του Euro NCAP των Golf, ID.3 και ID.4 για το 2025, αποδεικνύουν ότι αυτά τα μοντέλα Volkswagen, χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις, εξακολουθούν να επιτυγχάνουν βαθμολογίες πέντε αστέρων.

Τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου T-Roc συνοπτικά:

Λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στροφή εμπρός από αντίθετα ερχόμενο όχημα και υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή της σύγκρουσης

Ανίχνευση απόσπασης προσοχής και υπνηλίας

Λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (Auto Hold) για το ηλεκτρονικό χειρόφρενο

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

Υποβοήθηση στάθμευσης (προειδοποιητικά σήματα για τυχόν εμπόδια τόσο μπροστά όσο και πίσω)

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων “Light Assist”

Περιοριστής ταχύτητας με προγνωστική λειτουργία ελέγχου

Cruise control

Προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού “Life”)

Υποβοήθηση διασταύρωσης

Πέδηση έκτακτης ανάγκης “Front Assist” με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών

Υποβοήθηση στάθμευσης “Park Assist Plus” (στάνταρ από τα επίπεδα εξοπλισμού “Style” και “R-Line”)

Κάμερα οπισθοπορείας “Rear View” (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού “Life”)

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας “Lane Assist”

Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας “Side Assist” με ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω και προειδοποίηση αποβίβασης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι επίσης διαθέσιμα ως προαιρετικές επιλογές για το T-Roc

Πακέτο τεχνολογίας “IQ.DRIVE” με:

Σύστημα υποβοήθησης “Travel Assist” συμπεριλαμβανομένων των “Lane Assist” και “Emergency Assist”



Προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών

Επισκόπηση περιβάλλοντος “Area View” συμπεριλαμβανομένης κάμερας οπισθοπορείας “Rear View”



Head-up οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ

Ένα Best seller βελτιωμένο σε όλους τους τομείς.

Το πρώτο T-Roc κυκλοφόρησε το 2017 και είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο SUV Volkswagen παγκοσμίως μετά το Tiguan. Η δεύτερη γενιά που παρουσιάζεται τώρα έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς: Με ολοκαίνουργιους υβριδικούς κινητήρες, ένα νέο και πολύ υψηλής ποιότητας εσωτερικό που περιλαμβάνει συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, λειτουργικά συστήματα επόμενης γενιάς, με περισσότερο χώρο στο εσωτερικό και το πορτμπαγκάζ, και συστήματα υποβοήθησης οδηγού στο επίπεδο των επόμενων ανώτερων κατηγοριών, το T-Roc κάνει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός.